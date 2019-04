Panic! At The Disco – Hey Look Ma, I Made It: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

Hey Look Ma, I Made It è il terzo singolo dei Panic! At The Disco estratto dal sesto album in studio della rock band statunitense “Pray for the Wicked“, certificato oro in Canada, USA e UK.

Dopo “Say Amen (Saturday Night)” e soprattutto la hit mondiale “High Hopes”, certificata Platino anche nella penisola, on air ci sarà anche questo pezzo, in radio dal 19 aprile 2019.

Quando era ancora un adolescente, i genitori di Brendon Urie avevano paura per il suo futuro da artista squattrinato. Raggiunta la stabilità finanziaria, Urie grida a sua madre di avercela fatta, di aver raggiunto l’agognato successo e parla anche di quelle persone, che solo apparentemente le sono amiche.

E’ sinteticamente questo il tema della canzone, nella quale non manca di certo l’ironia. Nel video ufficiale diretto da Brandon Dermer e diffuso lo scorso 21 giugno, il protagonista è Urie e il suo alter ego, il pupazzo animato The Amazing Beebo. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Panic At The Disco – Hey Look Ma I Made It traduzione

Per tutta la mia vita, sono stato sfruttato

E stasera è il mio giudizio

Perchè sono una prostituta che vende canzoni

E il mio sfruttatore è un’etichetta discografica

Questo mondo è pieno di demoni

Azioni, obbligazioni e mercanti di bibbia

Quindi compio l’atto di

Alzarsi e andarsene

Uno scalatore e un sadico, sì

Sei pronto per il seguito?

Non è pronto per l’ultimo?

Nel giardino del male

Sarò il migliore

In una cattedrale d’oro

Pregherò per gli infedeli

E se perdi, frigna pure

Ehi mamma guarda, ce l’ho fatta

Ehi mamma guarda, ce l’ho fatta

Tutto va alla grande, alla grande

Se è un sogno, non svegliarmi, non svegliarmi

Ho detto: “Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta”.

Gli amici sono felici per me

Oppure sono ipocriti caprifogli

Festeggiano le mie medaglie

O vogliono prendere i miei trofei

Alcuni sono soldati leali

Mentre i restanti sono spine di rosa

E se non sai mai di chi ti puoi fidare

Allora fidati di me, rimarrai solo, oh

Sei pronto per il sequel?

Non è pronto per l’ultimo?

Nel giardino del male

Sarò il migliore

In una cattedrale d’oro

Pregherò per gli infedeli

E se perdi, frigna pure





Ehi mamma guarda, ce l’ho fatta

Ehi mamma guarda, ce l’ho fatta

Tutto va alla grande, alla grande

Se è un sogno, non svegliarmi, non svegliarmi

Ho detto: “Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta, ce l’ho fatta”

Ho detto: “Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta, ce l’ho fatta”

Lo vedo, lo voglio, lo prendo, lo prendo

Se è un sogno, non svegliarmi, non svegliarmi

Ho detto: “Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta”

(Mamma, meglio che tu ci creda, mamma, meglio che tu ci creda)

Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta

(Penso di essere in un sogno, sono sveglissimo e sogno)

Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta

(Mamma, meglio che tu ci creda, mamma, meglio che tu ci creda)

Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta

(Penso di essere in un sogno)

Ehi guarda mamma, ce l’ho fatta

Testo Hey Look Ma, I Made It

All my life, been hustlin’

And tonight is my appraisal

‘Cause I’m a hooker sellin’ songs

And my pimp’s a record label

This world is full of demons

Stocks and bonds and bible traders

So I do the deed

Get up and leave

A climber and a sadist, yeah

Are you ready for the sequel?

Ain’t ready for the latest?

In the garden of evil

I’m gonna be the greatest

In a golden cathedral

I’ll be praying for the faithless

And if you lose, boo-hoo

Hey look ma, I made it

Hey look ma, I made it

Everything’s comin’ up aces, aces

If it’s a dream, don’t wake me, don’t wake me

I said, “Hey look ma, I made it.”

Friends are happy for me

Or they’re honeysuckle phonies

They celebrate my medals

Or they wanna take my trophies

Some are loyal soldiers

While these other thorns are rosy

And if you never know who you can trust

Then trust me, you’ll be lonely, oh





Are you ready for the sequel?

Ain’t you ready for the latest?

In the garden of evil

I’m gonna be the greatest

In a golden cathedral

I’ll be praying for the faithless

And if you lose, boo-hoo

Hey look ma, I made it

Hey look ma, I made it

Everything’s comin’ up aces, aces

If it’s a dream, don’t wake me, don’t wake me

I said, “Hey look ma, I made it, I made it.”

I said, “Hey look ma, I made it, I made it.”

I see it, I want it, I take it, take it

If it’s a dream, don’t wake me, don’t wake me

I said, “Hey look ma, I made it.”

(Mama best believe it, Mama best believe it)

Hey look ma, I made it

(Think I must be dreamin’, wide awake and dreamin’)

Hey look ma, I made it

(Mama best believe it, Mama best believe it)

Hey look ma, I made it

(Think I must be dreamin’)

Hey look ma, I made it





