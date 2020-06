Ozuna – Mi Niña: audio, testo e traduzione della toccante canzone

Dal 19 giugno 2020 è disponibile Mi Niña, nuovo brano di Ozuna che anticipa ENOC, quarto album del cantautore portoricano, successore di Nibiru, pubblicato a fine novembre 2019.

Leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova toccante canzone, che arriva a una settimana esatta di distanza da Caramelo, brano completamente differente da quello in oggetto, dedicato alla figlia Sofia, nata nel 2014. Il cantante è sposato con Tania Meléndez ed ha un secondo figlio di nome Juan Andrés, nato nel 2016.

In questo dolcissimo brano, il cantante si rivolge alla primogenita, riservandole tante bellissime parole cariche d’amore e d’affetto, che solo un genitore può avere. Veramente toccante, anche perché a tratti si sente la voce della piccola Sofi, che vuole tanto bene al padre.

Ozuna – Mi Nina Testo

[Intro]

Sei’ de la mañana y la angustia espera (Papi, te amo; la angustia espera)

Y desespera (Desespera)

Mi niña tan bella (Papi; bella)

Siempre será mía (Yo soy tu princesa)

Aunque sea una mujer (Muje-er)

Siempre me preocuperé (Papi, no te vayas)

[Pre-Rit.]

Tan bella (Bella), nunca imaginé tener a alguien así, no

Tan bella (Bella), yo la vi nacer también la vi crecer, no (Papá; yeah-eh)

Tan bella (Bella), nunca imaginé tener a alguien así, no (Woh-oh)

Tan bella, salió a su madre (Papi, te amo)

[Rit.]

Yo no la voy a buscar

Si la música que escucha se la enseñó papá, yeah (Se la enseñó papá)

Yo no la voy a buscar

Si la música yo la bailaba con su mamá, yeah (Yeah)

Y ahí fue que nos conocimo’ (Que nos conocimo’)

Por eso a Dio’ yo le pido (A Dio’ yo le pido)

Que me la deje crecer, se enamore también (Oh-oh)

Que por ahí anda Cupido (Por ahí anda Cupido; oh-oh)

Yo no la voy a buscar

Si la música que escucha se la enseñó papá, yeah (Papá)

Yo no la voy a buscar

Si la música yo la bailaba con su mamá, yeah (Ah-ah-ah)

Y ahí fue que nos conocimo’ (Que nos conocimo’)

Por eso a Dio’ yo le pido (A Dio’ yo le pido)

Que me la deje crecer, se enamore también (Woh)

Que por ahí anda Cupido (Cupido, oh-oh-oh)

[Strofa]

E’ la princesa de papá

La nena ya creció y el novio tengo que aceptar

Lejo’ por ahí se va (Se va)

Pues tengo la segurida’

Que le enseñé modale’ y con respeto la vida se lucha y puede superar

También lo único que sé, que mi amor e’ sincero y real

Y nunca te voy a fallar, aquí vo’a estar

Ahora te toca elegir, ya sabe’ cuál e’ el bien y el mal

Siempre te voy a amar, Sofi





[Rit.]

Yo no la voy a buscar

Si la música que escucha se la enseñó papá, yeah (Se la enseñó papá)

Yo no la voy a buscar

Si la música yo la bailaba con su mamá, yeah (Yeah)

Y ahí fue que nos conocimo’ (Que nos conocimo’)

Por eso a Dio’ yo le pido (A Dio’ yo le pido)

Que me la deje crecer, se enamore también (Oh-oh)

Que por ahí anda Cupido (Por ahí anda Cupido; oh-oh)

Yo no la voy a buscar

Si la música que escucha se la enseñó papá, yeah (Papá)

Yo no la voy a buscar

Si la música yo la bailaba con su mamá, yeah (Ah-ah-ah)

Y ahí fue que nos conocimo’ (Que nos conocimo’)

Por eso a Dio’ yo le pido (A Dio’ yo le pido)

Que me la deje crecer, se enamore también (Woh-oh)

Que por ahí anda Cupido (Cupido, oh-oh-oh)

[Outro]

Yeah-eh, jejeje

Ozuna

El negrito ojos claro’ (Los Legendario’)

Dímelo, Gotay (Hi Music Hi Flow)

Charlie (Jajaja)

Desde el día en que naciste (Papi, no te vayas)

Yo sabía que era’ una niña especial (Papi, te amo)

Siempre aquí o en otro mundo yo te voy a cuidar, jaja

Papá, te amo

Papi, yo soy tu princesa, jajaja

Papi, ¿qué haces?

ENOC





La traduzione in italiano di Mi Niña

Sei del mattino e l’angoscia aspetta (Papà, ti voglio bene; l’angoscia aspetta)

E dispera (disperata)

Mia figlia così bella (papà; bella)

Sarà sempre mia (io sono la tua principessa)

Anche quando sarà donna (don-na)

Mi preoccuperò sempre (papà, non andartene)

Così bella (Bella), non avrei mai immaginato di avere una persona così, no

Così bella (Bella), l’ho vista nascere e anche crescere, no (papà; sì-eh)

Così bella (Bella), non avrei mai immaginato di avere una persona così, no (Woh-oh)

Così bella, ne ha preso dalla madre (papà, ti voglio bene)

Non la cercherò

Se la musica che ascolta è stata insegnata da papà, sì (gliel’ha insegnata papà)

Non la cercherò

Se la musica che ballavo con sua madre, sì (sì)

Ed è così che ci siamo conosciuti (che ci siamo conosciuti)

Ecco perché chiedo a Dio (chiedo a Dio)

Di farla crescere, anche innamorare (Oh-oh)

Che ci pensi Cupido (ci pensi Cupido; oh-oh)

Non la cercherò

Se la musica che ascolta è stata insegnata da papà, sì (papà)

Non la cercherò

Se la musica che ballavo con sua madre, sì (Ah-ah-ah)

Ed è così che ci siamo conosciuti (che ci siamo conosciuti)

Ecco perché chiedo a Dio (chiedo a Dio)

Di farla crescere, anche innamorare (Woh)

Che ci pensi Cupido (Cupido, oh-oh-oh)





E’ la principessa di papà

La bambina è già cresciuta e devo accettare il suo ragazzo

Sta andando lontano

Beh, sono certo

Di averle insegnato le buone maniere e con rispetto si combatte e si può affrontare la vita

Inoltre l’unica cosa che so è che il mio amore è sincero e reale

E non ti deluderò mai, sarò qui

Ora ti tocca scegliere, sai cos’è il bene e il male

Ti amerò per sempre, Sofi

Non la cercherò

Se la musica che ascolta è stata insegnata da papà, sì (gliel’ha insegnata papà)

Non la cercherò

Se la musica che ballavo con sua madre, sì (sì)

Ed è così che ci siamo conosciuti (che ci siamo conosciuti)

Ecco perché chiedo a Dio (chiedo a Dio)

Di farla crescere, anche innamorare (Oh-oh)

Che ci pensi Cupido (ci pensi Cupido; oh-oh)

Non la cercherò

Se la musica che ascolta è stata insegnata da papà, sì (papà)

Non la cercherò

Se la musica che ballavo con sua madre, (Ah-ah-ah)

Ed è così che ci siamo conosciuti (che ci siamo conosciuti)

Ecco perché chiedo a Dio (chiedo a Dio)

Di farla crescere, anche innamorare (Woh-oh)

Che ci pensi Cupido (Cupido, oh-oh-oh)

Sì-eh, hehehe

Ozuna

Il nero dagli occhi chiari (I leggendari)

Dimmi, Gotay (Hi Music Hi Flow)

Charlie (hahaha)

Dal giorno in cui sei nata (papà, non andartene)

Sapevo che fosse una bambina speciale (papà, ti voglio bene)

Qui o in un altro mondo mi prenderò sempre cura di te, ahah

Papà ti voglio bene

Papà, sono la tua principessa, ahahah

Papà, che stai facendo?

ENOC

