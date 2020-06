Ozuna – Caramelo: audio, video, testo e traduzione della canzone

Caramelo è il nuovo contagioso singolo del cantante portoricano Ozuna, disponibile ovunque da venerdì 12 giugno 2020: leggi testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna il coinvolgente brano, un filmato diretto dal veterano Nuno Gomes, pieno di tante splendide ragazze.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Yazid “El Metálico”, Vicente Saavedra, Tainy, Gotay, Hi Music Hi Flow & Dynell e prodotta da Tainy & Yazid “El Metálico”, la nuova scoppiettante canzone, fuori come sempre per Aura Music Corp., è una tipica release adatta alla calda stagione, che ha tutte le carte in regola per divenire uno dei tormentoni di un’estate ormai alle porte.

Per quel che concerne il significato, nel brano il protagonista si rivolge a una ragazza, la cui bocca sa, come da titolo, di caramella, che corteggia e che naturalmente vuole portarsi a letto. Si rivelerà l’ennesimo successo di questo amato artista?

Ozuna – Caramelo Testo

[Intro]

Woh-oh-oh-oh (Dime, ma’)

Baby, baby

Ozuna

Aunque no pueda tengo la curiosidad (Curiosidad)

Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad (Oh-oh)

Y e’ que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal (Esté mal)

Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más (Baby)

[Coro]

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

[Verso 1]

Esa boquita tan dulce sabor a caramelo

Ella e’ un ángel pero si la tienta’ e’ caliente, fuego

Siempre en alta, no necesita vuelo

A nadie le cuenta cómo e’ que la consuelo (Oh-oh, eh)

Ella e’ muy atractiva, prende de la sativa

Siempre provocativa, soltera vive la vida (Woh, yeah)

En traje ‘e baño e’ que se ve bien explosiva (Explosiva)

To’ los domingo’ sport con to’a la combi Adida’

[Pre-Coro]

Dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Eh)

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber

Si te enamora’ yo nada voy a perder

Ya tú ere’ mía

Dale, dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame”

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber

Si te enamora’ yo nada voy a perder (Woh-oh)

[Coro]

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

[Verso 2]

(Eh, eh)

Siempre seré tu bandolero (Bandolero)

Te juro que de toda’, tu amor va primero (Va primero)

No tiene’ que preocuparte por lo que quiero (Quiero)

Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo

Mi amor, me complace

Me mata siempre que me lo hace (Me lo hace)

Hay otras que me tiran pero en flow les da clase’

Tu mai’ y tu pai’ se robaron to’a la base

‘Tá tan dura que como ella cada cien años nacen

[Pre-Coro]

Dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Eh)

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber (Woh)

Si te enamora’ yo nada voy a perder

Ya tú ere’ mía

Dale, dale ven, ven mátame

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Maltrátame)

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber

Si te enamora’ yo nada voy a perder (Woh-oh)





[Coro]

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, oh (Oh-oh)

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero, oh

[Outro]

El negrito ojo’ claro’

Ozuna

Dímelo, Gotay

Dynell

Yazid

Hyde “El Químico”

Tainy





La traduzione in italiano di Caramelo

[Intr.]

Woh-oh-oh-oh (Dimmi, tesoro)

Piccola, piccola

Ozuna

Anche se non posso, sono curioso (Curioso)

Anche se non ho intenzione di restare, ho un po’ di ansia (Oh-oh)

Ed è solo che nella vita tutto è possibile, giusto o sbagliato che sia

Ma posso sopportare il senso di colpa almeno un’altra volta (Baby)

[Rit.]

Ti ho riassaporata, la tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh) [Nota: caramelo può anche essere tradotto come zucchero o “caramello”]

Ci lasciamo andare, tu sei la mia cartucciera (o “bandita”) e io il tuo bandito, oh [Nota: se bamdolero significa bandito-fuorilegge, bandolera significherebbe “Cintura” o “tracolla” munita di appositi scompartimenti in cui i cacciatori-soldati tengono le cartucce, ma penso che potrebbe essere tradotto anche come bandita-fuorilegge]

Ti ho provato di nuovo, la tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare, tu sei la mia borsa a tracolla e io sono il tuo bandito, oh

[Str. 1]

Quella boccuccia così dolce che sa di caramella

Lei è un angelo ma se la tenti diventa caliente, infuocata

Sempre in alto, non le serve volare

Non dice a nessuno come la consolo (Oh-oh, eh)

È molto attraente, fuma sativa

E’ sempre provocante, vive una vita da single (Woh, sì)

In costume da bagno è decisamente esplosiva (esplosiva)

Tutte le domeniche a fare sport vestita Adidas

[Pre-Rit.]

Dai vieni, vieni a uccidermi

Mi dice: “Dai, baby, maltrattami” (Eh)

Se vuoi fare un viaggio devi solo farmelo sapere

Se ti innamorerai io non perderò nulla

Sei già mia

Dai, dai vieni, vieni a uccidermi

Mi dice: “Dai, baby, maltrattami”

Se vuoi fare un viaggio devi solo farmelo sapere

Se ti innamorerai io non perderò nulla (Woh-oh)





[Rit.]

Ti ho riassaporata, la tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare, tu sei la mia cartucciera (o “bandita”) e io il tuo bandito, oh

Ti ho provato di nuovo, la tua bocca non perde il sapore di caramella, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare, tu sei la mia borsa a tracolla e io sono il tuo bandito, oh

[Str. 2]

(Eh eh)

Sarò sempre il tuo bandito (bandito)

Ti giuro che il tuo amore viene prima di tutto (viene prima)

Non devi preoccuparti di quello che voglio (voglio)

Sarò sempre qui se questo è ciò di cui hai paura

Amore mio, sono lieto di farlo

Mi fa morire ogni volta che me lo fa (me lo fa)

Ci sono altre che mi stanno dietro ma lei le da lezioni di flow

Tua madre e tuo padre hanno rubato tutta la base

È così sexy che donne come lei ne nasce una ogni cento anni

[Pre-Rit.]

Dai vieni, vieni a uccidermi

Mi dice: “Dai, baby, maltrattami” (Eh)

Se vuoi fare un viaggio devi solo farmelo sapere (Woh)

Se ti innamorerai io non perderò nulla

Sei già mia

Dai, dai vieni, vieni a uccidermi

Mi dice: “Dai, baby, maltrattami” (maltrattami)

Se vuoi fare un viaggio devi solo farmelo sapere

Se ti innamorerai io non perderò nulla (Woh-oh)

[Rit.]

Ti ho riassaporata, la tua bocca non perde il sapore di caramello, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare, tu sei la mia cartucciera (o “bandita”) e io il tuo bandito, oh

Ti ho provato di nuovo, la tua bocca non perde il sapore di caramello, oh (Oh-oh)

Ci lasciamo andare, tu sei la mia borsa a tracolla e io sono il tuo bandito, oh

