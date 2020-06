Biondo – Bali e Dubai: audio e testo del nuovo singolo

Simone Baldasseroni, in arte Biondo, vi presente il suo interessante singolo Bali e Dubai, scritto a quattro mani con Lorenzo Santangelo e prodotto da Jaro, al secolo Giacomo Roggia. Il brano è disponibile ovunque da venerdì 19 giugno 2020 per Hashtag Factor.

Il testo e l’audio della nuova canzone pop dal sapore urban, decisamente adatta ad un’estate che inizierà il giorno dopo questa release, che con le sue fresche sonorità e il contagioso ritornello, ci fa volare dall’altra parte del mondo.

On air dallo stesso giorno del rilascio, il brano invita gli ascoltatori a distrarsi, a lasciarsi andare, a ritornare alla normalità e a riprendersi un po’ di spensieratezza e libertà, quella libertà che per qualche mese ci è stata preclusa a causa della pandemia. Aggiungo che per tutto il periodo estivo, la canzone farà da colonna sonora delle iniziative web del brand Fanta, di CocaCola Company.

Biondo – Bali e Dubai Testo

[1a Strofa]

Giro in moto tipo a San Andreas, aya-ya-ya-ya-yay

Non affogo perché amo l’apnea, aya-ya-ya-ya-yay

Lei che è in fissa per il fitness

Scatta solo foto vintage

Per paura di dimenticare

Cose che poi non ricorderà

[Pre-Ritornello]

E non serve che fingi, siamo io a te

Quando passi la gente fa wo-o-o-ooh

Io lo so cosa c’è oltre i tuoi cliché

Devi solo fidarti di me





[Ritornello]

Perché mi ritroverai da questa parte del mondo

Un sorso d’estate, senza andare a fondo

E sarà una festa fino al mattino

Da Sydney a Berlino

Volando su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su bali e Dubai, su bali e Dubai

[2a Strofa]

Bevo Fanta, scusa l’insistenza

Orange, baby, fai girar la testa

Quel vestito non è di tendenza

Sarà che ti vedo meglio senza

Moon walk , brum brum

Sopra gli haters faccio parkour

Volo in cielo tipo Star Wars

Sei di ghiaccio come un cyborg

[Pre-Ritornello]

Non serve che fingi, siamo io a te

Quando passi la gente fa wo-o-o-ooh

Io lo so cosa c’è oltre i tuoi cliché

Devi solo fidarti di me

[Ritornello]

Perché mi ritroverai da questa parte del mondo

Un sorso d’estate, senza andare a fondo

E sarà una festa fino al mattino

Da Sydney a Berlino

Volando su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su bali e Dubai, su bali e Dubai

[Ponte]

Aya-ya-ya-ya-yay

Su bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

[Ritornello]

Mi ritroverai da questa parte del mondo

Un sorso d’estate, senza andare a fondo

E sarà una festa fino al mattino

Da Sydney a Berlino

Volando su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su Bali e Duba-ia-ia-ia-ia-iai

Su bali e Dubai, su bali e Dubai





