Nitro & Vegas Jones insieme in “Ossigeno”: ascolta la nuova gradevole canzone (con testo)

E’ un Nitro che soffre per amore quello del nuovo singolo Ossigeno, un brano decisamente radio friendly caratterizzato da rime tutt’altro che banali, inciso con la collaborazione di Vegas Jones.

Ascolta e leggi il testo della nuova piacevole canzone, scritta dai due interpreti con la collaborazione di Daniele Lazzarin, e prodotta da Yves The Male & Stabber, al secolo Stefano Tartaglini.

Rilasciato l’11 dicembre 2020, il brano è stato aggiunto nella versione digitale dell’ultima fatica discografica GarbAge, quarto album in studio pubblicato il 6 marzo 2020. Oltre a questo disco, in questo 2020, il rapper veneto Nicola Albera, meglio conosciuto come Nitro, ha collaborato con Nina Zilli nel singolo Schiacciacuore, nel remix di City Of Angels, successo internazionale di 24KGoldn, e nella hit di Gemitaiz, Mama.

Ossigeno Testo Nitro

[Rit.]

Fa male anche a me

Come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa

Che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo





[1a Strofa]

A volte sco*iamo e sento tremare l’edificio

A volte ho meno passione di un fuoco d’artificio grigio

Sembra quasi che il cervello, un po’ per rendermi un prodigio

Mi tolga la cupidigia per par condicio

Sai che m’arrabbio se mi accorgo che non vedi quanto vali

Che sei stanca di vedere settimane tutte uguali (uguali)

Aerei, hotel e locali, messaggi subliminali

Come cartoni animati i nostri programmi, fotogrammi sfocati

I miei pensieri malati e le montagne di se

Mille giornate di me’

Che sento il ca**o che si pente di essere attaccato a me

Neanche ti sento se mi gridi in faccia: “Esageri”

Uscirà il brutto dal bello come l’oppio dai papaveri

Inseguiamoci come Annabelle e Maverick

Odiami ma salvami perché

[Rit.]

Fa male anche a me

Come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa

Che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo

[1a Strofa: Vegas Jones]

Quando guardo troppi film mi viene voglia di un figlio

Dopo spengo la TV e aspetto di essere ricco

È triste, ma che vuoi che ti dica uno coi genitori single?

Finché amore e soldi non convivono va tutto liscio

E ti ho vista piangere il Nilo sul viso chiusa nel Black Mirror

Sai che dire “per sempre” è sfidare il destino

Sono pronto come sono pronto a spendere ‘sti fogli che stiro

Mi strippo, se mi chiami, mi giro

Ricordi i giorni sfocati? Non avevo obiettivo

Dovevo averlo buttato, guarderò nel cestino

Sì, il cielo è triste se piove, ma non ho l’ombrello

Perché è giusto bagnarsi, è un segno di rispetto

Ne varrebbe per sempre la pena anche se è capitale

Non puoi più tornare indietro, hai scelto tu che capitasse

Dolce come il miele tra lo sciame

Prima che mi perdoni almeno lasciami sbagliare





[Ponte]

Se hai scelto me

Io che dico ciò che provo fuori sincrono

Ora che non sono un uomo, ma solo un simbolo

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa

Che rompe le cose e fa solo casini quando alza la voce

Ma ti capisce benissimo

[Rit.]

Fa male anche a me

Come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa

Che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo

[Outro]

Fa male anche a me

Come le tue foto che ora elimino

Come fa a bruciare un fuoco senza ossigeno?

Mi dai del fuori di testa, scappato di casa

Che rompe le cose ma ti capisce benissimo

Prendiamo il meglio dal minimo