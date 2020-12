GionnyScandal – Salvami è il nuovo bel singolo: audio e testo

E’ un GionnyScandal che soffre per una ragazza quello di Salvami, nuovo interessante singolo decisamente di stampo rock, rilasciato venerdì 11 dicembre 2020 su Virgin Records / Universal Music Italia.

Ascolta e leggi il testo di questa gradevolissima e contagiosa canzone, scritta insieme a Samuel Aureliano Trotta e Toni Circelli. Con questa release decisamente inusuale per Gionata, il rapper pioniere dell’Emo Trap sorprende tutti, perché questo brano è molto rockeggiante, non a caso l’artista classe 1991 ha recentemente dichiarato che la sua vera identità è sempre stata questa, essendo cresciuto ascoltando gruppi come i Green Day, i simple Plan e i Blink 182 ed essendo stato chitarrista e cantante in una rock band, prima di intraprendere l’avventura nel rap.

«Forse Il mercato non sarà dalla mia parte in quanto questo genere non è più mainstream da 10 anni ormai, ma ho deciso che preferisco stare bene mentalmente con me stesso e fare quello che prima di tutto amo di più. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, anche se non di moda, GionnyScandal, quello vero, è questo» ha affermato il rapper.

Questo pezzo arriva dopo i successi di Pesca e Buonanotte, rispettivamente rilasciati il 27 maggio e il 25 settembre 2020.

Testo Salvami di GionnyScandal

[Intro]

Salvami da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi… mai-ai-ai

[Strofa 1]

Hai lasciato le Converse qui da me è

Non so se-ie-ie te

Tornerai a riprenderle

Quando sono ubriaco ti amo di più e

Anche te-ie-ie e

Non vorrei più smettere di e-e





[Pre-Ritornello]

Ma sento il cuore in gola e ogni mezzora è una paranoia

Ho l’ansia che mi divora per ogni cosa

Ti dico di andare, tu resti ancora

[Ritornello]

Salvami da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi… mai-ai-ai

E spogliati, smetti di urlare e sco*ami

Come se non fossi qui, in questo freddo venerdì (ie-ie-ie)

[Strofa 2]

Ti ho detto cose che fanno male

Solamente perché son figo, ok

Ca**o credi che sia normale

E piango senza motivo, ok

Ero solo quando non c’eri e sono solo anche adesso

Ora sco*o con me stesso, dove sei-ei-e?

Non uscire la sera e stare a casa di sabato

Ho detto che mi fai schifo e si, lo so, forse esagero

E anche oggi ho il coltello ma dalla parte del panico

Ma è tutto okey-ei-e

[Pre-Ritornello]

Ma sento il cuore in gola e ogni mezzora è una paranoia

Ho l’ansia che mi divora per ogni cosa

Ti dico di andare, tu resti ancora





[Ritornello]

Salvami da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi… mai-ai-ai

E spogliati, smetti di urlare e sco*ami

Come se non fossi qui, in questo freddo venerdì (ie-ie-ie)

[Ponte]

Salvami da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi

E spogliati, smetti di urlare e sco*ami

Come se non fossi qui, in questo freddo venerdì, ie-ie-ie

[Ritornello]

Salvami da me stesso e scusami

Se ti ho detto cose che

Sotto effetto non direi… mai-ai-ai

E spogliati, smetti di urlare e sco*ami

Come se non fossi qui, in questo freddo venerdì (ie-ie-ie)

[Outro]

Salvami

In questo freddo venerdì