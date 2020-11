Ascolta Mama di Gemitaiz & Nitro (con testo)

Era una delle canzoni più gradite del mixtape QVC9 di Gemitaiz e di conseguenza, Mama, impreziosita dalla voce di Nitro, è il nuovo singolo, on air da lunedì 16 novembre 2020. Il testo e l’audio.

Il brano è per esattezza la terza traccia inserita nel fortunato progetto discografico, nono capitolo della saga, per la prima volta pubblicato in una versione contenente testi e basi totalmente inedite, parte delle quali prodotte dallo stesso rapper romano, che con questo progetto composto da 18 inediti e negli scaffali dei negozi dal 6 novembre 2020, ha ufficialmente iniziato l’avventura da producer.

Viste le basi totalmente originali, il fortunato mixtape, la cui copertina è stata realizzata dalla giovane artista inglese Oh De Laval, è per la prima volta stato commercializzato. Come affermato da Gemitaiz: “QVC9 è nato come tutti i miei mixtape precedenti , dall’esigenza di scrivere ed esprimermi in maniera differente da un disco ufficiale, per mantenere la magia di 11 anni fa, quando è cominciata. Questo però è un gradino sopra agli altri 8 volumi se vogliamo, perché la musica è tutta inedita e ci sono diverse canzoni prodotte da me medesimo, per me è la prima volta che succede. Una rinascita”. Per quel che concerne la traccia, ecco le sue parole: “È dedicata un po’ a tutti, non è per una persona sola. Parlo anche dei ragazzi che crescono, sono cresciuti o devono crescere ancora e che verranno a contatto con queste realtà dove proveranno a cambiargli, a distorcergli, a dirgli che quello che fanno è sbagliato senza delle reali motivazioni. “Mama” È per chi ha voglia di inseguire un sogno, per chi non ha voglia di stare zitto e mosca alle regole degli altri. Va bene seguire le regole, non dovete andare a fare le rapine, ma ci sono altri tipi di regole che possono essere mandate a fan*u*o.”

Ma la simpatica e contagiosa canzone in oggetto, scritta a quattro mani dai due rapper, non è una di quelle prodotte da lui, perché qui a creare la base ci hanno pensato Ombra & Polezsky. Davide ha invece prodotto la title track, Mondo Di Fango, Money Money, Ehy, Trap Emo Rmx e Outro In The Night.

Quello Che Vi Consiglio Volume 9 propone altri interessantissimi featuring con artisti del calibro di Carl Brave, Fabri Fibra, Achille Lauro, IZI, l’amico Madman, Speranza, Ensi, Gemello, Emis Killa, Geolier e Chadia Rodriguez.

Testo Mama di Gemitaiz & Nitro





[1a Strofa]

You should let me love you

Yeah, ti ricordi?

Ancora perdo il sangue sui pianoforti

Siamo diventati grandi, non siamo morti

Questi ci hanno riso in faccia

C’hanno chiamato “tossici”, “manigoldi”

Hanno legato le manette, sì, intorno ai polsi

Volevano la nostra pelle, come con gli orsi

Gli abbiamo detto di no (No)

E ancora sorridiamo fatti nelle feste

Ancora andiamo a cena in dieci come bestie

E che meglio di così non potrebbe essere

Sono sempre pronto a portati in alto (Yeah)

Vicino al sole dove fa caldo

Con la luce arancione come un Gallardo

Che taglia lo striscione e brucia l’asfalto, brucia l’asfalto

Non mi dire che vuoi ritornare, baby, a quando, no, non avevamo niente, no (No)

Non voglio strillare dove nessuno mi sente (Senti)

Magari non c’è verso, noi non abbiamo vinto

Ma non abbiamo perso (Brr)

[Rit.]

Se guardo le tue storie, mi passano le ore

Vorrei tu fossi qui, sai, mama?

Non servono parole, mi va bene pure un no

Se guardo le tue storie, mi passano le ore

Vorrei tu fossi qui, sai, mama?

Non servono parole, mi va bene pure un no





[2a Strofa: Nitro]

Eh

Sei il tuffo giù dal precipizio, sei street poetry

I miei fidanzati con il vizio, Pete Doherty

Ho perso miti, perso sogni, perso amici

Perso chili, perso soldi, perso me stesso in errori enormi

Quelli che se fai, dopo non dormi

Ricordi quei giorni?

Stavo in Pasteur con Slait e Lebon

Più che una casa, era un ca**o di squot

Quanto ci sfottevano quando potevano

Sappi che ora sorridono perché devono, ah

Sguardo freddo e cuore d’ebano mentre banchettano

Per questa musica che ti ama e poi ti lascia vedovo

Come Vicenza che mi manca quando sono triste

Ricordo fughe dagli sbirri alle quattro di notte

I miei fratelli che mi tirano via dalle risse

“Tu sarai la nostra voce, ca**o fai a botte?”

E andavo in skateboard con il walkman, io sto sveglio, il mondo dorme

Una canzone colora la notte insonne

Oggi ci sono, domani forse

Grazie degli abbracci dati con le mani sporche

Pensare che una volta eri mio complice

Ora puoi stare pieno d’odio nel tuo vortice

Sai quanto non sopporto stare immobile

Io che di a posto ho solo il mio disordine

[Rit.]

Se guardo le tue storie, mi passano le ore

Vorrei tu fossi qui, sai, mama?

Non servono parole, mi va bene pure un no

Se guardo le tue storie, mi passano le ore

Vorrei tu fossi qui, sai, mama?

Non servono parole, mi va bene pure un no