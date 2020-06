Nina Zilli duetta con Nitro sulle note del nuovo singolo Schiacciacuore

Rilasciato il 5 giugno 2020 per Polydor, Schiacciacuore è un singolo di Nina Zilli, che vede la cantautrice cimentarsi in un inedito duetto con il rapper Nitro. Il brano sarà racchiuso in un futuro progetto discografico della cantante piacentina, successore di Modern Art (2017).

Il testo e l’audio del brano, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Danti, che insieme a Yves ha anche curato la produzione. Qui si parla di ambiente e non è un caso che la canzone, venga resa disponibile il 5 giugno, la giornata mondiale dell’ambiente.

Scritta durante la fase di lockdown, si tratta di una canzone d’amore pop e spensierata, che trasmette positività ed energia e che nasconde una riflessione più profonda sul rapporto tra l’essere umano ed il pianeta in cui viviamo. Sebbene si parli di sofferenze legate ad una relazione d’amore in crisi, con tanto presa di coscienza da parte di chi capisce di aver commesso errori in tale rapporto, non mancano infatti metafore floreali, che si collegano alla relazione che abbiamo con il pianeta, resa difficile dalla mancanza di cura nei suoi confronti.

Schiacciacuore testo Nina Zilli & Nitro

[1a Strofa]

Al posto della testa ho una nuvola (blu)

Che con il mio corpo non comunica (Più)

E se penso troppo poi mi giudica, stupida

Tutto torna in faccia come un boomerang, uh

E al posto degli occhi ho un planetario

Ma dentro, nei polmoni brucia l’Amazzonia

Nello stomaco canta uno stadio, uoh

[Pre-Rit.]

E sul cuore

Ho un cartello come sulle aiuole

Con scritto: “Non calpestare”

Con le tue scarpe nuove

Ma tu mi schiacci il cuore





[Rit.]

Non c’è più niente da guardare

Nemmeno un fiore

Sono petali di rosa, no, non è sangue

Mille farfalle dietro di me

Gente che applaude senza un perché

E’ l’anima che piange

Ormai sono grande, eh-eh

Anche senza di te

[Post-Ritornello: Nina Zilli]

Mmh, anche senza di te, yeah

Anche senza

[2a Strofa: Nitro, Insieme]

Senza rancore, senza più un cuore

Senza rumore, senza… più le parole che resta

Non so come questa notte sembra più fredda (Woh)

Lo stesso errore mille volte, oramai è una scelta

E brucia più dell’Etna

E ora provo sopra la mia pelle

Quello che volevo fare a te, yeah

La vivo paranoid

E dillo quanto vuoi

Ma il virus siamo noi

[Pre-Rit.]

E sul cuore

Ho un cartello come sulle aiuole

Con scritto: “Non calpestare”

Con le tue scarpe nuove

Ma tu mi schiacci il cuore

[Rit.]

Non c’è più niente da guardare

Nemmeno un fiore

Sono petali di rosa, no, non è sangue

Mille farfalle dietro di me

Gente che applaude senza un perché

E’ l’anima che piange

Ormai sono grande, eh-eh

Anche senza di te

[Post-Rit.]

(Anche senza di te)

Anche senza di te (Anche senza di te)

Anche senza di te (Di te, Di te, Di te)

Anche senza di te (Di te)

Anche senza





