24KGoldn – City Of Angels: audio, testo e traduzione del brano

Golden Landis Von Jones, in arte 24KGoldn, è un emergente e giovane rapper californiano classe 2000 e City Of Angels è un suo brano in cui dice di aver venduto l’anima al diavolo e che di conseguenza potrebbe morire giovane.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone, scritta con la collaborazione di Neek & Omer Fedi, che hanno anche curato la produzione. Il titolo fa ovviamente riferimento a Los Angeles, città della California soprannominata anche City of Angels.

Se vendi la tua anima al diavolo, è probabile che tu muoia giovane, com’è successo ad alcuni giovanissimi rapper deceduti a causa di violenza armata o droga. Alcuni recentissimi esempi sono XXXTENTACION, Lil Peep, Juice Wrld e Hella Sketchy: XXX è morto a causa di ferite da arma da fuoco, mentre Peep e Sketchy a causa di overdose di droga. Più misteriosa invece la morte di Juice Wrld, scomparso a 21 anni: dopo esser stato fermato dalle forze dell’ordine, che aspettavano il jet, sul quale vi erano armi e droghe, Juice iniziò ad avere delle convulsioni e morì.

Il rapper ha vent’anni (è nato il 13 novembre 2000) e in questa contagiosa canzone dice quindi di non voler fare questa fine. Il brano è tratto dall’album d’esordio Dropped Outta College, uscito il 22 novembre 2019 via Records/Columbia.

City Of Angels – 24KGoldn – Testo e Traduzione

[Chorus]

I sold my soul to the devil for designer

They said, “Go to hell,” but I told ’em I don’t wanna

If you know me well, then you know that I ain’t goin’

‘Cause I don’t wanna, I don’t wanna

I don’t wanna die young

The city of angels where I have my fun

Don’t wanna die young

When I’m gone, remember all I’ve done-one

Ho venduto l’anima al diavolo come designer

Mi dissero: “Vai al diavolo”, ma dissi loro che non volevo

Se mi conoscete bene, allora sapete che non andrò

Perché non voglio, non voglio

Non voglio morire giovane

Nella città degli angeli mi diverto

Non voglio morire giovane

Quando sarò morto, ricordate tutto ciò che ho fatto

[Verse]

We’ve had our fun-un

But now I’m done-one

‘Cause you crazy (Yeah), I can’t take it (No)

Just wanted to see you naked

Heard time like money, can’t waste it

What’s the price of fame? ‘Cause I can taste it

So I’m chasin’ (Yeah), and I’m facin’

A little Hennessy, it might be good for me

Ci siamo divertiti un mondo

Ma adesso ho chiuso

Perché sei pazza (Sì), non ce la faccio (No)

Volevo solamente vederti nuda

Ho sentito che il tempo è come i denaro, non si può sprecare

Qual è il prezzo del successo? Perché ne sento il sapore

Quindi lo sto inseguendo e lo sto affrontando

Un po' Hennessy, potrebbe farmi bene [Nota: Hennessy è brandy francese]





[Chorus]

I sold my soul to the devil for designer

They said, “Go to hell,” but I told ’em I don’t wanna

If you know me well, then you know that I ain’t goin’

‘Cause I don’t wanna, I don’t wanna

I don’t wanna die young

The city of angels where I have my fun

Don’t wanna die young

When I’m gone, remember all I’ve done-one





