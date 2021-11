Fabrizio De André, conoscete la figlia? Sembra una bambola | Bella come il sole

By

Era considerato il poeta della musica italiana, Fabrizio De Andrè con la sua arte ha rivoluzionato il modo di cantare e con i suoi brani scomodi ha sempre provocato ma in molto delicato, fine. Circa 20anni fa, ha lasciato nella musica italiana: un vuoto incolmabile, che finora nessuno è riuscito a colmare.

Fabrizio De André, soprannominato anche Faber, pseudonimo che gli fu dato dal suo amico Paolo Villaggio è scomparso all’età di 58 anni, lasciando orfano il mondo della sua poesia.

Con i suoi testi, diventa un idolo per gli emarginati della società, imponendosi da subito come il cantore degli ultimi. Le parole, le frasi, le sue canzoni, sono stati inseriti nei testi della letteratura italiana, al pari di poeti come: Ungaretti e Giovanni Pascoli.

Non tutti sanno che la prima moglie del noto cantautore e poeta è stata Enrica Rignon, la quale era anche 7 anni più grande di lui, ed era una grande appassionata di jazz: i due hanno anche avuto un altri figlio, Cristiano. E dopo 13 anni si sono separati.

La figlia di Fabrizio De André, di una bellezza statuaria

Come anticipato prima, Fabrizio De André dal suo primo matrimonio ebbe un figlio, di nome Cristiano. Dopo la separazione il cantautore a distanza di tempo, si innamora di un’altra donna, e stiamo parlando di Dori Ghezzi.

Per molti la loro relazione è stata considerata una vera favola d’amore. I due si sono sposati successivamente nel 1989, in Sardegna, luogo amato da entrambi.

Dal secondo matrimonio Fabrizio De André, ha avuto una figlia, il suo nome è: Luisa Vittoria De André, in molti la conoscono con il diminutivo di Luvi. Oggi ha 44 anni e la sua bellezza non può assolutamente passare inosservata.

Luisa Vittoria De André, chi è la bellissima figlia del famoso cantautore

Luisa è sposata con Robin, anche lui musicista, dalla quale ha avuto un figlio di nome, Demetrio.

Nonostante la sua passione innata per la musica, secondo alcuni sembra che dopo la nascita del figlio, l’abbia un po’ da parte. Luvi è una donna molto riservata, infatti circolano poche foto e non possiede nessun profilo social che sia ufficiale.

La ricordiamo anche in un brano del padre Fabrizio, “Geordie” la sua interpretazione, un qualcosa di meraviglioso. E stando al quanto detto da lei, il rapporto con il papà pian piano è andato migliorando, ma inizialmente non è stato sempre dei migliori.