Francesco Renga, la figlia Jolanda l’avete vista? E’ bellissima | Uguale al papà

E’ uno dei giudici del talent show “All Together Now” in onda su canale 5, condotto da Michelle Hunziker. Francesco Renga è però anche l’ex marito di Ambra Angiolini. Famoso per le sue canzoni che hanno fatto innamorare migliaia di adolescenti, è anche seguitissimo sui canali social, ed ha una figlia davvero bellissima.

Francesco Renga è l’ex marito di Ambra Angiolini, nota show girl e attrice. I due sono stati sposati per molti anni, poi a distanza di tempo si sono separati. L’ex coppia che tanto piaceva ai fan, ha avuto due figli, ormai grandi, di nome Leonardo e Jolanda.

I motivi della separazione, stando ad alcune rivelazioni in giro nel web, erano delle crepe nel loro rapporto purtroppo incolmabili. Queste crepe si sono ingigantite nel tempo, portando i due a separarsi.

Delle relazioni avute successivamente del noto cantautore si sa poco, anche perché Francesco Renga è una persona molto riservata. I fan scalpitavano nel sapere chi fosse la donna che avesse rapito il cuore del loro idolo.

La splendida figlia di Francesco Renga

Il noto cantautore dopo la separazione ha ritrovato l’amore in Diana Poloni, fidanzata attuale di Francesco Renga, conosciuta nel mondo della ristorazione essendo una chef e ristoratrice bresciana. Non si sa, se i due abbiano intenzioni serie e se arriverà, primo o poi, una proposta di matrimonio.

I suoi due figli della relazione precedente sono, Leonardo 14anni e la primogenita Jolanda 17anni, che da poco ha fatto un tatuaggio complementare con la mamma Ambra. Come segno di un legame tra madre e figlia, indissolubile e per sempre.

Jolanda Renga, bellissima e somiglia al papà Francesco

Jolanda Renga, figlia dell’ex coppia Renga e Angiolini, è la loro primogenita ed ha 17anni ed a distanza di due anni è nato poi suo fratello Leonardo. Lei in alcune foto postate da entrambi i genitori, ha lo stesso sguardo della mamma, ma per la sua bellezza è somigliante al papà.

Un post condiviso da Jolanda (@jolandarenga)



I due hanno in alcune interviste rilasciate sempre sottolineato che anche se l’amore tra loro è finito, resta sempre quello per i propri figli e proprio grazie a loro che si considerano sempre una famiglia. Ambra Angiolini ha da poco chiuso la sua relazione con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, quali sono i veri motivi, sono ancora vaghi.

Anche se qualcuno ipotizza (o spera) che possa esserci un ritorno di fiamma nei confronti dell’ex marito e papà della bellissima Jolanda, Francesco Renga.