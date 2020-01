Ozzy Osbourne – Ordinary Man feat. Elton John: audio, testo e traduzione della title track del nuovo album

Nella canzone Ordinary Man, terzo singolo estratto dall’album omonimo di Ozzy Osbourne, l’artista canta di non voler morire come una persona qualsiasi. L’atteso disco vedrà la luce il 21 febbraio 2019.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questo terzo pezzo inedito dal dodicesimo album in studio solista, che arriva dopo Under the Graveyard e Straight to Hell, rispettivamente rilasciati l’8 e il 22 novembre 2019.

Dal 10 gennaio 2020 è disponibile questa interessante ballata al pianoforte, nella quale l’artista, divenuto famoso prima con i Black Sabbath e poi con una carriera solista di grande successo, canta che parte della sua vita è stata difficile e piena di solitudine e che non era preparato per una fama, che è arrivata improvvisamente. Ora che sta invecchiando, dice di non voler morire come un uomo normale. A impreziosire la track, il cantante e compositore inglese Elton John, un altro grande artista piuttosto avanti con l’età, che in quest’occasione canta di essere ancora attivo per i tantissimi fan sparsi per il mondo e che non ha ancora minimamente intenzione di smettere di far musica “Ricorda solo che sono ancora qui per te, non voglio dire addio, quando lo farò, starai bene. In fondo, ho fatto tutto questo per te” canta il blasonato cantautore britannico classe 1947.

Ordinary Man testo e traduzione — Ozzy Osbourne • Elton John

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1: Ozzy O.]

I was unprepared for fame then everybody knew my name

No more lonely nights, it’s all for you

I have traveled many miles, I’ve seen tears and I’ve seen smiles

Just remember that it’s all for you

[Pre-Chorus: Ozzy O.]

Don’t forget me as the colors fade

When the lights go down, it’s just an empty stage

Okay

[Chorus: Ozzy O.]

Yes, I’ve been a bad guy, been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I’ve made momma cry, don’t know why I’m still alive

Yes, the truth is I don’t wanna die an ordinary man

[Verse 2: Elton John]

Many times, I lost control, they tried to kill my rock ‘n’ roll

Just remember I’m still here for you

I don’t wanna say goodbye, when I do, you’ll be alright

After all, I did it all for you

[Pre-Chorus: Ozzy O.]

Don’t forget me as the colors fade

When the lights go down, it’s just an empty stage

Okay

[Chorus: Ozzy O.]

Yes, I’ve been a bad guy, been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I’ve made momma cry, don’t know why I’m still alive

Yes, the truth is I don’t wanna die an ordinary man





[Guitar Solo]

[Chorus: Ozzy O.]

Yes, I’ve been a bad guy, been higher than the blue sky

And the truth is I don’t wanna die an ordinary man

I’ve made momma cry, don’t know why I’m still alive

Yes, the truth is I don’t wanna die an ordinary man





[Strofa 1]

Ero impreparato per la fama, poi tutti sapevano il mio nome

Niente più notti solitarie, è tutto per te

Ho viaggiato molto, ho visto lacrime e sorrisi

Ricorda solo che è tutto per te

[Pre-Ritornello]

Ricordati di me quando i colori sbiadiranno

Quando le luci si spegneranno, sarà solo un palco vuoto

Ok

[Ritornello]

Sì, sono stata una persona cattiva, sono andato più alto del cielo azzurro

E la verità è che non voglio morire come un uomo qualunque

Ho fatto piangere la mamma, non so perché sono ancora in vita

Sì, la verità è che non voglio morire come un uomo qualsiasi

[Strofa 2]

Più volte ho perso il controllo, hanno tentato di uccidere il mio rock&roll

Ricorda solo che sono ancora qui per te

Non voglio dire addio, quando lo farò, starai bene

In fondo, ho fatto tutto questo per te





[Pre-Ritornello]

Ricordati di me quando i colori sbiadiranno

Quando le luci si spegneranno, sarà solo un palco vuoto

Ok

[Ritornello]

Sì, sono stata una persona cattiva, sono andato più alto del cielo azzurro

E la verità è che non voglio morire come un uomo qualunque

Ho fatto piangere la mamma, non so perché sono ancora in vita

Sì, la verità è che non voglio morire come un uomo qualsiasi

[Assolo di chitarra]

[Ritornello]

Sì, sono stata una persona cattiva, sono andato più alto del cielo azzurro

E la verità è che non voglio morire come un uomo qualunque

Ho fatto piangere la mamma, non so perché sono ancora in vita

Sì, la verità è che non voglio morire come un uomo qualsiasi

Ascolta su: