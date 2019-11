Ozzy Osbourne – Under The Graveyard: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

A gennaio 2020 dovrebbe vedere la luce Ordinary Man, dodicesimo album in studio del cantautore britannico Ozzy Osbourne, ex frontman del gruppo musicale heavy metal Black Sabbath.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio della nuova canzone, scritta con la collaborazione di Andrew Watts, Chad Smith & Ali Tamposi e prodotta da Watts.

In questo pezzo, il cantante lascia chiaramente intendere di sentirsi stanco, spaventato e solo, ma la cosa a parer mio più rilevante, è quella che Ozzy canta che è quasi giunta la sua ora…

Ozzy Osbourne – Under The Graveyard Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Today, I woke up and I hate myself

Death doesn’t answer when I cry for help

No high could save me from the depths of Hell

I’ll drown my mind until I’m someone else

[Pre-Chorus]

Doubt take care of me, be scared of me

My misery owns me

I don’t wanna be my enemy

My misery owns me now

[Chorus]

Under the graveyard

We’re all rotting bones

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Everything you are

Can’t take it when you go

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

I ain’t livin’ this lie no more

Ain’t livin’ this lie no more

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

It’s cold in the graveyard

We all die alone

[Verse 2]

Cover my eyes so I can see clear

One sip away from everything I fear

Ashes to ashes, watch me disappear

Closer to home because the end is near

[Pre-Chorus]

Doubt take care of me, be scared of me

My misery owns me

I don’t wanna be my enemy

My misery owns me now

[Chorus]

Under the graveyard

We’re all rotting bones

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Everything you are

Can’t take it when you go

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

I ain’t livin’ this lie no more

Ain’t livin’ this lie no more

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

It’s cold in the graveyard

We all die alone





[Bridge]

(I’m waiting for you)

(You, you, you, you)

[Chorus]

Under the graveyard

We’re all rotting bones

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Everything you are

Can’t take it when you go

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

I ain’t livin’ this lie no more

Ain’t livin’ this lie no more

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

It’s cold in the graveyard

We all die alone

Oh-oh-oh, oh-oh-oh





Oggi mi sono svegliato e ho odiato me stesso

La morte alle mia grida d’aiuto

Nessun elevato potrebbe salvarmi dal profondo degli inferi

Affogherò nel pensiero fino a quando non sarò qualcun altro

Incertezza prenditi cura di me, abbi paura di me

La mia miseria mi possiede

Non voglio essere mio nemico

La mia miseria mi possiede adesso

Sotto il cimitero

Siamo tutti ossa marce

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutto ciò che siete

Non potete prenderlo quando ve ne andrete

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Non vivo più questa menzogna

Non sto più vivendo questa bugia

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Nel cimitero fa freddo

Moriamo tutti soli

Mi copro gli occhi così vedo chiaramente

Un sorso di distanza da tutto ciò che temo

Cenere alla cenere, guardarmi scomparire

Più vicino a casa perché la fine si avvicina





Incertezza prenditi cura di me, abbi paura di me

La mia miseria mi possiede

Non voglio essere mio nemico

La mia miseria mi possiede adesso

Sotto il cimitero

Siamo tutti ossa marce

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutto ciò che siete

Non potete prenderlo quando ve ne andrete

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Non vivo più questa menzogna

Non sto più vivendo questa bugia

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Nel cimitero fa freddo

Moriamo tutti soli

(Vi aspetto)

(Voi, voi, voi, voi)

Sotto il cimitero

Siamo tutti ossa marce

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Tutto ciò che siete

Non potete prenderlo quando ve ne andrete

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Non vivo più questa menzogna

Non sto più vivendo questa bugia

Oh-oh-oh, oh-oh-oh

Nel cimitero fa freddo

Moriamo tutti soli

Ascolta su: