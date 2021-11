One Right Now – Post Malone & The Weeknd | Testo, audio e traduzione

“One Right Now” è il nuovo singolo di Post Malone & The Weeknd. La canzone dei due artisti, già dai primi giorni dalla pubblicazione, sta riscuotendo un successo davvero incredibile. Ecco il testo, la traduzione e il video.

Una collaborazione fruttuosa, come si poteva ben immaginare, quella tra The Weeknd e Post Malone. I due artisti, amatissimi dal pubblico internazionale, già hanno realizzato hit che da multi-platino come “Blinding Lights” e “Rockstar”.

Post Malone & The Weeknd, un nuovo successo internazionale

Con “One Right Now”, pezzi che unisce due delle voci più amate nel panorama musicale globale, il successo è assicurato. Il featuring tra Post Malone & The Weeknd è stato uno dei più attesi dell’anno che sta passando.

In questo magico pezzo c’è una fusione di stile: Post Malone sublima la sua musica con la voce calda di The Weeknd. Il tutto su una base musicale dalle atmosfere che richiamano almeno in parte le lontane notti giovani degli anni ’80.

One Right Now: testo e traduzione

Di seguito potrete leggere il testo originale della canzone e la traduzione offerta dal web.





La traduzione del testo:

Uno proprio ora

Hai detto che mi ami, ma non mi interessa

Mi sono rotto la mano sullo stesso muro

Dove mi hai detto che ti ha scopato (Oh)

Pensi che sia così facile fottere i miei sentimenti

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora (Uh)

Uno proprio ora

(Uno proprio ora, uno proprio ora, oh)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

Hai detto che vuoi avere i miei bambini

Ti ho scopato così bene che dovresti pagarmi

Non chiamarmi “amore” quando mi hai fatto così male

(Quando mi hai fatto così male)

Ma ho già superato quello che hai fatto

Un corpo per un corpo, così meschino

Quanti dei tuoi amici entrano nella mia Rolls?? (Entri nella mia Rolls?)

Ti ho comprato una nuova faccia, dovresti chiamarmi “papà”, piccola

Hermès, ma ti è caduta la borsa, piccola

La verità è che forse una non è abbastanza

Hai detto che mi ami, ma non mi interessa

Mi sono rotto la mano sullo stesso muro

Dove mi hai detto che ti ha scopato (Che ti ha scopato)

Pensi che sia così facile fottere i miei sentimenti (Sentimenti)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora (Uh)

Uno proprio ora (Sì, sì, sì)

(Uno proprio ora, uno proprio ora, oh sì)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora (Sì, sì, sì)

(Uno proprio ora, uno proprio ora, oh)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

Sei una macchia sulla mia eredità

Non possiamo essere amici, famiglia (Oh)

Probabilmente ti scopi tutti i miei nemici (Oh)

Non posso permetterti di stare accanto a me

Oh, tu appartieni al mondo ora

Quindi lasciami solo, lasciami solo ora

Non abbiamo più rapporti

Hai detto che mi ami, ma non mi interessa (No, non mi interessa)

Mi sono rotto la mano sullo stesso muro

Dove mi hai detto che ti ha scopato (Oh)

Pensi che sia così facile fottere i miei sentimenti (Sentimenti)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

Uno proprio ora (Oh sì, oh sì, oh sì)

(Fottere i miei, Fottere i miei sentimenti)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

(Ooh sì, oh sì, oh sì)

(Uno proprio ora)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

(Ehi)

(Uno proprio ora, uno proprio ora)

(Ooh sì)

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora.