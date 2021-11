Negli ultimi mesi non si smette mai di parlare del gruppo rock italiano Maneskin, dal successo planetario, sia per i loro successi discografici, i premi che la band riscuote in tutto il mondo, in particolare “l’Eurovision Song Contest 2021” ma anche delle loro vite private. La curiosità riguarda soprattutto il cantante Damiano: una sua rivelazione intima ha sconvolto tutti.

Dopo la grande scalata al successo, in tanti, specie i loro fan, si sono chiesti: chi sono le loro fidanzate o fidanzati? Damiano dei Maneskin, cantate rock, fidanzato con la modella e influencer Giorgia Soleri nell’ultimo periodo i due sono stati avvistati spesso insieme, anche perché hanno partecipato ad un convegno che riguardava la patologia infiammatoria che riguardava lei.

Giorgia precedentemente aveva scritto un post su Instagram che diceva: “siamo stanche di essere considerate invisibili”, e si riferiva alle tante donne che soffrono di questa patologia, ricevendo tanti commenti.

Maneskin, cosa ha rivelato di piccante Damiano?

Quando hanno iniziato ad avere successo, le domande che incuriosivano di più i fan, erano, se i Maneskin avessero qualche fidanzata o fidanzato, inizialmente non trapelava nulla, c’erano solo delle voci in giro, ma nulla di concreto.

Poi con il passar del tempo, Damiano ha presentato la bella modella ai suoi fan, anche se in molti ipotizzavano una storia tra lui e Victoria, componente del gruppo, ma poi smentita dalla stessa, con un: “chissà“.

E la stessa ha dichiarato in un intervista, di essere single, ma attratta sia da uomini che da donne, ricevendo molte proposte sul suo profilo social, ed in passato di aver avuto una relazione con una donna.

Damiano, ero un ragazzino, lei 16 anni in più

Gli altri due componenti del gruppo, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno dichiarato di volere restare single, per ora, e di volersi dedicare completamente alla musica, alla loro carriera da musicista. Ma in tanti si sono posti anche un altra domanda, ovvero se Giorgia Soleri, fosse stata sempre lei la fidanzata di Damiano.

E quando al cantante è stata posta questa domanda, ha un po’ tentennato nel rispondere, ed ha raccontato un particolare molto piccante: quando era un ragazzino 18enne, ha avuto una relazione, un flirt con una donna molto più grande di lui (16 anni in più). Ma non è andato molto oltre serbando per sé i dettagli.