Ascolta e leggi il testo della bellissima “Non” degli Zen Circus

Non è la traccia che più mi emoziona e al quale sono più legato ha dichiarato Andrea Appino e forse non è l’unico ad emozionarsi ascoltando questa bella canzone, inserita come quarta track in L’Ultima Casa Accogliente, undicesimo album in studio degli Zen Circus, negli scaffali dei negozi dal 13 novembre 2020, a due anni e mezzo dall’ultimo lavoro Il fuoco in una Stanza.

L’audio e il testo di questo potentissimo brano, scritto da Andrea Appino, composto da Ufo & Karim Qqru e prodotto dal gruppo, il pezzo “più anni ‘90, nell’andamento”, come definito dal cantautore pisano classe 1978, che ha aggiunto, si parla “di rapporti interpersonali, di insicurezza, della paura che spesso fa accadere proprio ciò che più si teme”.

“Un giorno mi sono ritrovato a passare 24 ore con accanto me stesso bambino e ho passato delle ore tremende da una parte e commoventi dall’altra. Sono legato al bambino che ero e anche se è brutto da dire, per crescere quel bambino deve morire” Andrea Appino.

“Nell’undicesima era discografica del gruppo toscano, anticipato da Appesi Sulla Luna e Catrame, sono presenti un totale di nove canzoni inedite, tra le quali il terzo estratto Come Se Provassi Amore, on air da venerdì 13 novembre e accompagnato dal videoclip scritto e diretto da TRILATHERA.

Non – Zen Circus – Testo

Non era il mare all’orizzonte

Non era il vento a muovere le onde

Non è la rabbia che mi consola

Non è la voglia di vomitarne ancora

Contro qualcuno che non esiste

Contro me stesso o chi non c’entra niente

Una voce in testa mi dice:

“È solo una scusa per non essere felice”

Non è la voglia che non ho avuto

Non è il passato che ho dimenticato

Non è quel viaggio che mi ha cambiato

Piuttosto quando sono stato viaggiato

Non è la morte, non è ancora il momento

Ma quel momento comunque è dentro

Non è il bambino che è scomparso

È con me, lo sento accanto

Lascia che le navi escano dai porti

Lascia che ti vengano a trovare i morti

Lascia che i colpevoli vengano assolti

Lascia stare per sempre il giudizio degli altri

Non è l’amore a farci a pezzi

Non è il dolore a scrivere versi

Non è la voglia di farmi male

Non è la voglia di farmi male

Lasciati abbracciare forte

Lasciami le ombre, il dolore, la notte

Lascia che ti dorma accanto quando viene buio

Mentre parli nel sonno e io urlo da solo

Non ero io dentro al tuo corpo

Non eri tu a tenermi dentro

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Il sangue che mi esce dal corpo

È il mio soltanto se lo riconosco

Sei una ferita aperta dentro cui viaggiare

Tu non mi abbandonare





Salvami dai mostri, dal mondo

Salvami da quello che voglio

Il male profondo

Dalla morale, dall’obbedienza

Dalla normalità fatta sentenza

Dalla vergogna, dall’efficienza

La sicurezza, la sufficienza

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Non ero io, non eri tu

Il sangue che mi esce dal corpo

È il mio soltanto se lo riconosco

Sei una ferita aperta dentro cui viaggiare

Tu non mi abbandonare