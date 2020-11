The Zen Circus – Come Se Provassi Amore è il nuovo bel singolo dall’album L’Ultima Casa Accogliente

Come Se Provassi Amore è la terza traccia ma anche il terzo singolo estratto da L’Ultima Casa Accogliente, undicesimo album in studio degli Zen Circus, negli scaffali dei negozi da venerdì 13 novembre 2020 per Polydor, a 2 anni e otto mesi di distanza dall’ultima fatica discografica “Il fuoco in una stanza”.

I primi due assaggi Appesi Sulla Luna e Catrame, rispettivamente seconda e prima track di questo atteso disco formato da nove tracce inedite racchiuse nel classico CD e nel Vinile, il gruppo rock capitanato da Andrea Appino ha scelto questa gradevolissima terza traccia come terzo tassello dell’undicesima era discografica, un brano che i fan di certo apprezzeranno.

On air dallo stesso giorno della pubblicazione di questo lavoro di inediti, la canzone è l’unica ad essere arrivata in tempi del Covid e come sostenuto dalla band, il testo è liberamente inspirato dal libro di Alice Miller del 1985 intitolato “Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero se”: “Non è cancellando o cambiando il passato, che liberiamo noi stessi e quindi i nostri reali sentimenti. Bisogna accettarlo. Altrimenti decidiamo di vivere in una bolla dove le cose non “sono” ma è “come se fossero”.” Zen Circus.

Testo Come Se Provassi Amore – The Zen Circus

[Strofa 1]

Ricordo un bagliore

Lei sudata mi teneva in braccio

Mentre lui sconvolto le stringeva la mano

Una casa, qualche carezza, molte urla ed io

Che dopo poco cammino

Poi un sacco di gente

In una stanza dove stavo rinchiuso tutte le mattine

Ad imparare gli altri

La casa è più grande, le urla più forti

Aprivo bocca solo per scusarmi





[Pre-Ritornello 1]

Poi improvvisamente

Sceglievo io le persone, la musica, le case

La marca delle sigarette

Mi davano soldi in cambio del mio tempo

Ma finivano continuamente

Ricordo poco o niente

Ma tutt’a un tratto mi son ritrovato quest’oceano di tempo dentro la memoria

Come se alla fine servisse a qualcosa

[Ritornello 1]

Come se provassi amore

Quanto è difficile da immaginare

Come una guerra dove non si muore o una malattia

Che non ha sintomi anche senza cura

Non dà dolore

Come se provassi amore

Ma non saprei da dove cominciare

Una ferita che non fa male

O una storia che vivi e poi racconti ma non puoi cambiare

Non la puoi cambiare, non la puoi cambiare

[Strofa 2]

Ricordo il mio futuro

Tutte le notti sotto le coperte

Chiudevo gli occhi e me lo immaginavo

Mentre il presente cola fra le dita come acqua

Ma tanto ormai è passato





[Pre-Ritornello 2]

Ricordo poco o niente

Ma tutt’a un tratto mi son ritrovato quest’oceano di tempo dentro la memoria

Come se capirlo servisse a qualcosa

[Ritornello 1]

Come se provassi amore

Quanto è difficile da immaginare

Come una guerra dove non si muore o una malattia

Che non ha sintomi anche senza cura

Non dà dolore

Come se provassi amore

Ma non saprei da dove cominciare

Una ferita che non fa male

O una storia che vivi e poi racconti ma non puoi cambiare

Non la puoi cambiare

[Ritornello 2]

Come se provassi amore

Quanto è difficile da immaginare

Come una guerra dove non si muore o una malattia

Che non ha sintomi anche senza cura

Non dà dolore

Come se provassi amore

Ma non saprei da dove cominciare

Una ferita che non fa male

O una storia che vivi e poi racconti ma non puoi cambiare

Non la puoi cambiare

Neanche interpretare, solo accettare