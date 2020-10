The Zen Circus – Appesi Alla Luna è il comeback

Appesi Alla Luna è il singolo che segna il ritorno degli Zen Circus, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 2 ottobre 2020 su Polydor. Il brano anticipa il prossimo attesissimo disco di inediti, undicesimo album in studio, successore di Il fuoco in una stanza (marzo 2018) e della raccolta “VIVI SI MUORE – 1999-2019”, che ripercorreva venti anni di storia del gruppo e che includeva anche 2 inediti.

Il testo e l’audio di questa gradevole e contagiosa canzone della rock band fondata nel 1994 a Pisa, una traccia scritta dal frontman Andrea Appino e composta da Gian Paolo Cuccuru e Massimiliano Schiavelli.

Riguardo questa rilevante release di inizio ottobre, ecco le parole degli Zen Circus: “il brano prende vita durante una notte passata sotto il cielo di Lisbona. Silenziosa, taciturna e solitaria come la luna che illumina i saliscendi dell’esistenza, che dopo una moltitudine di gradini si scontra nella mattina, facendoci sentire trasparenti in una città piena di persone, chiedendoci quanto di noi si possa rispecchiare in ognuna di quelle anime”.

The Zen Circus – Appesi Alla Luna testo

[1a Strofa]

Sfreghi le mani invece di applaudire

Mentre la vita è solo un grande bar

È tardi, la gente vuole dormire

Uccidere la notte in tranquillità

Qui pensavi di non essere nessuno

Ma una finestra ricorda che sei sempre tu

Hai barattato anche il dolore

Alla festa della fine della gioventù

Come se… non parlasse mai di te

Una lingua che… non capisci ancora





[Pre-Rit.]

Ah, guarda quanta gente

Perché mai dovresti esser tu importante?

[Rit.]

Siamo accendini senza sigarette

Siamo fame e sete, siamo dei gradini

Fra le salite e le discese

Di un milione di miliardi di destini

Appesi alla luna

Sopra Lisbona

[2a Strofa]

Il cielo è un tetto sopra le case

Quindi alla fine non usciamo mai

E resti in bilico sopra i volti

Che scompaiono appena te ne vai

Che fine hanno fatto gli occhi

Di chi non doveva ferirti mai?

Ma ti sembrava così vero

Mentre lo giuravano dentro i tuoi

Come se… non parlasse mai di te

Un mondo che capisci solo ora

[Pre-Rit.]

Ah, guarda quanta gente

Perché mai dovresti esser tu importante?





[Rit.]

Siamo accendini senza sigarette

Siamo fame e sete, siamo dei gradini

Fra le salite e le discese

Di un milione di miliardi di destini

Appesi alla luna

Sopra Lisbona





