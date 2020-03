Baby K – Buenos Aires: audio e testo del singolo

Scritto da Baby K e Davide Petrella prodotto da Zef, Buenos Aires è un singolo rilasciato il 6 marzo 2020, nel quale la cantante parla di una storia d’amore giunta ormai al capolinea. Originariamente, il brano doveva uscire il 29 marzo, ma a causa del Coronavirus, si è stabilito di posticipare la release di una settimana.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone che segna il ritorno di Claudia Nahum, artisticamente conosciuta come Baby K, che qui racconta l’amore e lo fa da guerriera in versione femme fatale.

Dopo la hit estiva Playa, la cantante e rapper torna con questo contagioso pezzo, nel quale è una donna ferita dall’amore che cerca di dimenticare il rapporto con l’ex fiamma e quando sembra che ormai il più è fatto, può tuttavia capitare di rincontrarla, nella fattispecie nel Corso Buenos Aires, importante strada commerciale di Milano, e ci si rende conto che le cose non stavano realmente così perché si torna a star male.

Baby K Buenos Aires testo

A volte è meglio non capire

Se la verità è una rosa noi siamo le spine

Dicono: “lasciarsi è sempre meglio di tradire”

Per rialzarsi a volte si comincia dalla fine

Ma stasera me ne sto un po’ sola

La luna è un colpo di pistola

Di cosa ti dovrei parlare

Se sei tu che mi cerchi ancora

Se resta solo il fumo

Come te mai nessuno

Non ti dimenticherò

A volte c’ho pianto per te, ora no

Mi dicevi: “sei tutto quello che ho”

Non crederti più è tutto quello che so

Un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ed era strano rivedere te

E starci ancora male

Ancora un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ma i tuoi occhi erano su di me

Come 100 lame





Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

E’ facile incontrarsi in questa città

E quello che ti ho dato, bastava la metà

Tutta questa scena non era prevista

Le scuse sono un mitra, ci spariamo a vista

(Parapappam)

Da due amanti a due sconosciuti

Chi sarà il primo a togliere le maschere

Da due diamanti a due sopravvissuti

Io non ci muoio un’altra volta per te

Non ti dimenticherò

A volte c’ho pianto per te, ora no

Mi dicevi: “sei tutto quello che ho”

Non crederti più è tutto quello che so

Un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ed era strano rivedere te

E starci ancora male

Ancora un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ma i tuoi occhi erano su di me

Come 100 lame

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires

100 lame in Buenos Aires, Aires, Aires





Il vento soffia il fumo

Poi se ne va

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires (yeh yeh)

100 lame in Buenos Aires, Aires, Aires (yeh yeh yeh yeh)

Cento lame in Buenos Aires, Aires, Aires (Corso Buenos Aires)

100 lame in Buenos Aires, Aires, Aires





