Beba – Come Le Storie: ascolta il nuovo caliente singolo

Rilasciato il 24 giugno 2020 su Island Records, Come Le Storie è un bollente singolo di Roberta Lazzerini, alias Beba, che si rivolge a una persona con la quale ha una storia d’amore appassionata, ma ribaltando il vecchio detto “guardare e non toccare”, nel ritornello il testo cambia divenendo decisamente hot.

Ascolta la nuova contagiosa canzone è stata scritta dall’interprete torinese classe 1994 e prodotta Rossella Essence, al secolo Rossella Spena, sua fedele produttrice napoletana classe ’92. Questa release fa seguito a Roberta e Tonica, rispettivamente pubblicati il 2 ottobre e il 13 dicembre 2019.

Testo Come Le Storie – Beba

[Intro]

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

[1a Strofa]

Mi conosci da poco, sì, ma sai già che (già che)

Non sono il tipo che resta in disparte (no, no)

E non credo serva dica che (che)

Non c’entro niente con tutte le altre

Lo vedi dai miei occhi (Eh, eh)

Che l’isteria mi ha fatto più male che bene e

Mi hanno ferito in troppi

Non mi fido di nessuno, amarmi non ti conviene e

Basta che ci sia tu, non importa quanti siamo

Rispondi come a lui, mi prendi, dici: “andiamo”

Lo sappiamo già, non c’è niente di strano (Ehi, ehi)

Ho scoperto le mie carte alla prima mano

[Pre-Rit.]

E non riesco a pensare (no, no)

E non devi parlare, si

Devi solo guardare e toccare

Come le storie sul cellulare





[Rit.]

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie sul cellulare

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie sul cellulare

Tu zitto e non parlare

Non servono parole ma

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie ma quante storie mi fai

[2a Strofa]

Se mi sfidi ci voglio puntare

Ma quando metto il cuore va tutto a puxxane

‘ne dici vieni qua, se ci facciamo male

Ti insegno quanto è bello poi fare la pace

Tremo sotto le sue dita come il joystick (Brrr)

Me lo passa come fosse uno spliff

Anche da avversari siamo un solo slot

Mi ha preso la testa, headshot

Se voglio le tue mani poi è un patto con il diavolo

Tu mi tieni le gambe, io sdraiata sopra il tavolo

Un cuore così grande che non mi sta sulla mano

Tramonto sesto piano, noi con la mista in mano

[Pre-Rit.]

E non riesco a pensare (eh, eh)

E non devi parlare, si

Devi solo guardare e toccare

Come le storie sul cellulare

[Rit.]

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie sul cellulare

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie sul cellulare

Tu zitto e non parlare

Non servono parole ma

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie ma quante storie mi fai

[Ponte]

Bello e impossibile, mediorientale

Occhi troppo rossi, ci piace fumare

Stringimi come con gli horror

Se mi innamoro non voglio guardare

Siamo solo io e te (ah, ah-ah)

Quando siamo io e te (ah-ah)

Devi solo guardare e toccare

Come le storie sul cellulare

[Outro]

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie sul cellulare

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie sul cellulare (eh-eh)

Tu zitto e non parlare (eh-eh)

Non servono parole ma (eh-eh)

Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh)

Come le storie ma quante storie mi fai

(Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh), come le storie ma quante storie mi fai)

(Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh), come le storie ma quante storie mi fai)

(Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh), come le storie ma quante storie mi fai)

(Guardare (eh-eh), toccare (eh-eh))





