Negramaro & Madame in duetto sulle note della nuova canzone Non è vero niente (Testo)

Non è vero niente era una delle canzoni più attese di Contatto, in special modo perché vede duettare Giuliano Sangiorgi con Madame, rapper e cantautrice emergente ma molto amata, nonostante abbia solo 18 anni: l’audio e il testo.

Da venerdì è negli scaffali dei negozi l’ottavo attesissimo disco di quest’amato gruppo, al cui interno sono presenti un totale di dodici tracce inedite, tra le quali la già conosciuta title track, unico anticipo del progetto, resa disponibile lo scorso 9 ottobre.

C’era molta curiosità e attesa per la canzone in oggetto, scritta a quattro mani da Sangiorgi e dalla cantante veneta Francesca Calearo, meglio conosciuta come Madame, fresca del successo del nuovo singolo Clito, che si è rivelata una delle sue già numerose hit, alla faccia della giovanissima età.

Il brano è stato prodotto da Andrea Mariano ed a parer mio non ha tradito le aspettative, tanto che sono certo, sarà uno dei prossimi singoli dell’ottava era discografica della band multiplatino formatasi nel lontano 2000.

Testo Non è vero Niente dei Negramaro e Madame

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[1a Strofa]

Non è vero che mi manchi

È solo aria nei polmoni

Ora che la tiro fuori

Tornano tutti i respiri

E mi sentirò già meglio

Basta che io non ti guardi, eh

E in un attimo sparisci

Come se non esistessi (Come se non esistessi)





[Pre-Rit.]

Non è vero che ti cerco

Sono giorni in cui ti vedo

Dentro tutte quelle cose

Che con te poi c’entran poco

E sei tu a farti trovare

Nelle stanze o nelle strade e

Nelle solite rincorse

Nelle stupide riviste e

[Rit.]

Non è vero

E allora spiegami

Come faccio poi a nascondermi

Che nel buio di una notte

Sai sorprendermi

E allora credimi

Se ti dico che sai illudermi

E che sai sempre convincermi che è vero

[2a Strofa]

Non è vero che ti chiamo

E’ il silenzio urlando il nome

Perché avrei troppa paura, sì

Di sentire la tua voce

La mia voce in un posto un po’ affollato

Certo, avrebbe avuto senso, ma

Da solo in una stanza

Io potrei avere un infarto (Ecco fatto)

[Pre-Rit.]

Non è vero che ti cerco

Sono giorni in cui ti vedo

Dentro tutte quelle cose

Che con te poi c’entran poco

E sei tu a farti trovare

Nelle stanze o nelle strade e

Nelle solite rincorse

Nelle stupide riviste e





[Rit.]

Non è vero

E allora spiegami

Come faccio poi a nascondermi

Che nel buio di una notte

Sai sorprendermi

E allora credimi

Se ti dico che sai illudermi

E che sai sempre convincermi che è vero

[3a Strofa: Madame con G. Sangiorgi]

Non è vero ciò che dico, ma

Amore, ascoltami lo stesso, dai

Tanto non è vero niente, mi vesto di apparenze

Il vero è relativo a quel momento, sai

Ti prometto il mare con uno shottino d’acqua

Non ti dico quel che è vero, non fare altrettanto

Vuoi sapere cos’è vero, cos’è vero?

Ti amo solo per non pensare ad altro

Non partirò con la mia barca quando scende il sole

Non partirò di notte con il mare mosso

E io che ti avrei scritto un libro, sì, e con che parole

Ma ho macchiato sul finale pagine di rosso

Sarò la tua sciccheria, ma ne uscirei stupido

Non posso farti stare, ma ci diamo appuntamento

Ti farò stare male per farti sentire unico

Non posso catturarti, ma catturerò il momento

[Rit. 2: Giuliano S., (Madame)]

Non è vero (Non è vero ciò che dico)

Non è vero (Amore, ascoltami lo stesso)

Non è vero (Tanto non è vero niente)

Non è vero, non è vero (Non è vero niente, non è vero niente)

È vero (Vuoi sapere cos’è vero?)

Tutto quello che non è mai vero (Cos’è vero?)

È vero (Tanto non è vero niente)

Quando io ti giuro che sono sincero (Tanto non è vero niente)

(Non è vero ciò che dico) Non è vero

(Amore, ascoltami lo stesso) Non è vero

(Tanto non è vero niente) Non è vero

(Tanto non è vero niente, non è vero niente) Non è vero, non è vero

(Non è vero nie—)