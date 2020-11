Ascolta e leggi il testo di “La cura del tempo” dei Negramaro

Scritta da Giluano Sangiorgi e prodotta da Andrea Mariano, La cura del tempo è la decima e terzultima traccia dell’album Contatto dei Negramaro, rilasciato il 13 novembre 2020, a tre anni quasi esatti di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Amore che torni. Ascolta e leggi il testo di questo pezzo.

Interamente prodotto da Andrea Mariano, il disco contiene ben dodici nuove canzoni, tra le quali il primo e finora unico singolo estratto Contatto, brano molto interessante uscito lo scorso 9 ottobre. Nella ottava era discografica del gruppo che in 20 anni di carriera vanta tantissimi dischi di Diamante e di Platino, è anche presente una giovanissima ospite, vale a dire Madame, che duetta con Giuliano Sangiorgi sulle note della meravigliosa Non è vero niente.

Anche “La cura del tempo” è un brano veramente molto bello e romantico, in pieno stile Negramaro insomma, non è un caso sia tra i più ascoltati, apprezzati e virali. Non mi sorprenderei affatto se in futuro la canzone diverrà uno dei singoli di questo attesissimo disco di inediti, che in fan attendevano da tre lunghissimi anni.

Testo La cura del tempo Negramaro

[1a Strofa]

Le strade son piene da un’ora

Di gente che corre e ha paura

Che possa arrivare… in questo momento

La fine del mondo (La fine del mondo, la fine del mondo)





E il mondo dovrebbe accettare

Nel giro di questa mezz’ora che sta per passare

Che tutto finisca di colpo e nel niente, il futuro e il presente

Io ti prendo in disparte, per te ho la cura, da qui non si parte

[Rit.]

Stringimi

Anche se questo mondo dovesse finire

Amami

Che se mai nuovo giorno dovesse arrivare

Ci trovi qui, stesi qui

Ad aspettarlo così

Così (così)

[2a Strofa]

E il sole ritorna a danzare

Sui passi di questo pianeta che sta per finire

E intanto ci uccide a colpi di niente l’idea del presente

Io ti prendo in disparte, per te ho la cura, da qui non si parte

[Rit.]

Stringimi

Anche se questo mondo dovesse finire

Amami

Che se mai nuovo giorno dovesse arrivare

Ci trovi qui, stesi qui

Ad aspettarlo così

Così, eh





[Ponte]

Colgo l’attimo

Forse è l’ultimo

E mi lascio andare al mondo

Incantesimo puro e magico

Affidarsi all’infinito

Io non tremo, no

Non tremo se mi resti ancora accanto

Ho la cura contro il tempo

Ti proteggo e intanto canto

[Rit. 2]

Stringimi

Abbiamo ancora tempo

Per fare le valigie

Facciamo ancora in tempo

E tu smettila di ridere

Amami

E fermati un secondo

E lascia stare il mondo

E punta dritto a me

Che ti salvo in un abbraccio

Restiamo qui

E non seguire il senso

Di chi scappa adesso

Noi restiamo vivi

Vivi in quest’angolo di mondo

(Ad abbracciarci così)

In quest’angolo di mondo

(Così, eh)

(Stringimi)

Abbiamo ancora tempo

Per fare le valigie

Siamo l’unica cura

Alla fine del tempo

E amami

Fermati un secondo e lascia stare il mondo

Rimaniamo sospesi in quest’attimo eterno

Il mondo è qui

E non seguire il senso

(Ancora qui)

Di chi scappa adesso

Noi restiamo vivi

Pronto a sorriderci

Noi restiamo vivi

In quest’angolo di mondo

In quest’angolo di mondo

[Outro]

Stringimi

Tanto questa non è poi la fine del mondo