Noel Gallagher’s High Flying Birds – Rattling Rose: lyric video e traduzione del testo

Rattling Rose è il secondo singolo di Noel Gallagher’s High Flying Birds estratto dall’EP Black Star Dancing, che vedrà la luce il 14 giugno 2019. Al suo interno vi saranno 3 nuove canzoni (Black Star Dancing, Sail On e la traccia in oggetto) e un paio di remix del brano che dà il titolo al mini-progetto del gruppo capitanato dall’EX leader degli Oasis.

Leggi e la traduzione in italiano del testo e ascolta questo nuovo pezzo, disponibile nei negozi, nelle piattaforme streaming e anche on air dal 31 maggio 2019.

Noel Gallagher’s High Flying Birds Rattling Rose traduzione

Download su: Amazon – iTunes

Lei ha l’anima di un uccello

Ha un cuore d’oro

Può far piovere nel campo di colore https://it.wikipedia.org/wiki/Color_field

È una rosa [sferragliata?]

Ti metterà in uno stato mentale

E nessuno sa

Che ha fatto un viaggio sulla nave madre

E non è mai tornata a casa

Quando arriverai

Quando arriverai

Fuggiremo insieme

Sto parlando dell’ascesa e della caduta

Di un grazioso palloncino

A differenza di un sogno che tu abbia mai avuto

In un mondo fuori sintonia

Ma non penso che lo troverai mai

Perché lo conosci già

Ha fatto un viaggio sulla nave madre

E non è mai tornata a casa

Quando arriverai

Quando arriverai

Fuggiremo insieme

Quando arriverai

Quando arriverai

Fuggiremo insieme

Fuggiremo insieme

Fuggiremo insieme

Quando arriverai

Quando arriverai

Fuggiremo insieme

Fuggiremo insieme

Lei ha l’anima di un uccello

Ha un cuore d’oro

Può far piovere nel campo di colore

È una rosa sferragliata





È una rosa sferragliata

È una rosa sferragliata

È una rosa sferragliata

Rattling Rose testo

She got the soul of a bird

She got a heart of gold

She can make it rain in the colour field

She’s a rattling rose

She’ll put you in a state of mind

And nobody knows

She took a trip on the mothership

And then she never came home

When you come along

When you come along

We’re gonna run away

I’m talking about the rise and the fall

Of a pretty balloon

Unlike a dream that you’ve ever had

In a world out of tune

But I don’t ever think you’ll find

Because you already know

She took a trip on the mothership

And then she never came home

When you come along

When you come along

We’re gonna run away

When you come along

When you come along

We’re gonna run away





We’re gonna run away

We’re gonna run away

When you come along

When you come along

We’re gonna run away

We’re gonna run away

She got the soul of a bird

She got a heart of gold

She can make it rain in the colour field

She’s a rattling rose

Rattling rose

Rattling rose

Rattling rose





Ascolta su: