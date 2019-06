Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora – Ritual: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Leggi e la traduzione in italiano del testo e ascolta Ritual, singolo di Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora, pubblicato il 31 maggio 2019.

E’ veramente molto carina la nuova produzione dell’olandese Tijs Michiel Verwest, in arte Tiësto, dell’inglese Guy James Robin, aka Jonas Blue e dell’inglese Michael Stonedank, che hanno anche firmato il testo con la collaborazione della cantautrice britannica di origine kosovara.

E’ anche sua la voce in questa nuova potenziale hit, magistralmente interpretata, nella quale canta la passione che c’è con un’altra persona. A parer mio questo pezzo ha tutte le carte in regola per fare bene, anzi benissimo.

Ritual traduzione Rita Ora, Jonas Blue, Tiësto

Troppo sexy

Troppo profondo

Sei tu

Sono io

Troppo su di giri

Per dormire

Oh si

Una sola cosa

Di cui c’è bisogno

Tre parole

Che pronuncio

Quando tu sei

Con Me

Tesoro

Oh dai, andiamo

A prescindere da come mi comporto

Tu sai quanto ci tengo

Dai andiamo

Sai ciò che voglio

Ora vediamoci se ne hai il coraggio

L’amore scappa, l’amore fugge, fugge

Fai di tutto per esserci… esserci

E dirò sempre il tuo nome come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre

Ti amerò tutta la notte

Sarai lì quando il sole sorgerà

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Mi adori

Sotto

Le lenzuola

Il nostro amore è

Unico

E anche quando

Lascerai

Il mio letto

Sarai

Nella mia testa

Tu sei tutto ciò

Di cui ho bisogno

Oh dai, andiamo

A prescindere da come mi comporto

Tu sai quanto ci tengo

Dai andiamo

Sai ciò che voglio

Ora vediamoci se ne hai il coraggio

L’amore scappa, l’amore fugge, fugge

Fai di tutto per esserci… esserci

E dirò sempre il tuo nome come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre

Ti amerò tutta la notte

Sarai lì quando il sole sorgerà

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale

Oh, sarai sempre il mio rituale





Quindi forza, dai, andiamo, andiamo, andiamo, tesoro

Quindi forza, dai, andiamo, andiamo, tesoro

Oh l’amore scappa, l’amore fugge, l’amore fugge tesoro

Oh, ovunque … sarò lì con … te …

E dirò sempre il tuo nome come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre

Ti amerò tutta la notte e

Sarai lì quando sorgerà il sole

Oh, sarai sempre il mio rituale

E dirò sempre il tuo nome come una preghiera

Oh, quando mi tocchi lì

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sempre

Ti amerò tutta la notte e

Sarai lì quando sorgerà il sole

Oh, sarai sempre il mio rituale

Sarai sempre il mio rituale

Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora – Ritual testo

Too hot

Too deep

It’s you

It’s me

Too wired

To sleep

Oh yeah

One thing

To need

Three words

I speak

When you’re

With me

Babe

Oh come on, come on

However I act

You know how much I care

Come on, come on

You know what I want

Now meet me if you dare

Love on the run, love on the run, run

Do anything to be there… Be there

And I’ll always

Say ya name like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always

Love you all through the night

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

You worship me

Beneath

The sheets

Our love

Unique

And even when

You leave

My bed

You’re in

My head

You’re all

I need





Oh come on, come on

However I act

You know how much I care

Come on, come on

You know what I want

Now meet me if you dare

Love on the run, love on the run, run

Do anything to be there… Be there

And I’ll always

Say ya name like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always

Love you all through the night

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

Oh, you’ll always be my ritual

So come on, come on, come on, come on, come on babe

So come on, come on, come on, come on babe

Oh love on the run, love on the run, love on the run babe

Oh, anywhere… be there with… you…

And I’ll always

Say ya name like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always

Love you all through the night and

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

And I’ll always

Say ya name like a prayer

Oh, when you touch me there

Oh, you’ll always be my ritual

Always

Love you all through the night

Be there when the sun is rising

Oh, you’ll always be my ritual

You’ll always be my ritual





