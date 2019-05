Noel Gallagher’s High Flying Birds: audio, testo e traduzione del nuovo singolo Black Star Dancing

Il 2 maggio 2019, Noel Gallagher è la sua band hanno rilasciato la nuova canzone Black Star Dancing, che anticipa l’EP omonimo in uscita il successivo 14 giugno. Audio, testo e traduzione in italiano della canzone.

Dopo essersi esibiti al concerto nel 1° maggio, il gruppo alternative rock inglese creato nel 2010 dal cantautore e chitarrista inglese, ex Oasis, Noel Gallagher, torna alla ribalta con questo pezzo inedito scritto e prodotto dal frontman stesso.

Ricordo che il gruppo effettuerà 2 concerti in Italia il 7 e 8 luglio, rispettivamente a Pistoia e Mantova. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Black Star Dancing testo – Noel Gallagher’s High Flying Birds

If not for the mountains

Tell me who will stand tall?

If it’s the money you’re counting

Then I hope you got it all

Nature is dancing

And it makes me sweat

The echoes are clearing

But we ain’t done yet

But we ain’t done yet

We can ride on

We can ride all night

(It’s part of the game now)

And we can ride on

We can ride on

You make me shine like a black star dancing

(We’re one and the same now)

If not for tomorrow

Can we live for tonight?

The future we’ll borrow

It’ll be alright

Nature is dancing

And it makes me sweat

The echoes are clearing

But we ain’t done yet

But we ain’t done yet





And we can ride on

We can ride all night

(It’s part of the game now)

And we can ride on

We can ride all night

(We’re one and the same now)

You make me shine like a black star dancing

(I can’t remember your name now)

You make me shine like a black star dancing

You got it if you want it

You know you got it if you want it

Nature is dancing

But we ain’t done yet

Nature is dancing

But we ain’t done yet

Nature is dancing

But we ain’t done yet

Nature is dancing

But we ain’t done yet





Black Star Dancing traduzione

Se non fosse per le montagne

Dimmi chi starà in alto?

Se è per i soldi che stai contando

Allora spero che tu li abbia presi tutti

La natura sta ballando

E mi fa sudare

Gli echi si stanno liberando

Ma non abbiamo ancora finito

Ma non abbiamo ancora finito

Possiamo cavalcare

Possiamo cavalcare tutta la notte

(Fa parte del gioco ora)

E possiamo andare avanti

Possiamo cavalcare

Tu mi fai brillare come una stella nera che balla

(Siamo una cosa sola ora)

Se non il domani

Possiamo goderci il presente?

Il futuro lo prenderemo in prestito

Andrà tutto bene

La natura sta ballando

E mi fa sudare

Gli echi si stanno liberando

Ma non abbiamo ancora finito

Ma non abbiamo ancora finito

Possiamo cavalcare

Possiamo cavalcare tutta la notte

(Fa parte del gioco ora)

Possiamo cavalcare

Possiamo cavalcare tutta la notte

(Siamo una cosa sola ora)

Mi fai brillare come una stella nera che balla

(Non ricordo il tuo nome ora)

Mi fai brillare come una stella nera che balla

Puoi farlo se lo vuoi

Sai che puoi farlo se lo vuoi

La natura sta ballando

Ma non abbiamo ancora finito

La natura sta ballando

Ma non abbiamo ancora finito

La natura sta ballando

Ma non abbiamo ancora finito

La natura sta ballando

Ma non abbiamo ancora finito

