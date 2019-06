Petit Biscuit – We Were Young feat. JP Cooper: lyric video e traduzione del testo

Rilasciato il 31 maggio 2019, We Were Young è un singolo del giovane dj e produttore francese Mehdi Benjelloun, in arte Petit Biscuit, con voce del cantautore britannico JP Cooper. Leggi e la traduzione in italiano del testo e ascolta la nuova canzone scritta dai due artisti con la collaborazione di Sam Merrifield e Raphaella Mazaheri-Asadi.

Caratterizzata da sonorità con influenze pop ed elettroniche, è decisamente interessante la nuova produzione di quest’artista classe 1999, creatore della hit Sunset Lover, che ha per l’occasione ingaggiato il cantante inglese, che racconta un amore adolescenziale.

“We Were Young” è un inno ad un amore innocente e bellissimo, un po’ troppo bello per essere vero… Per accedere al lyric video cliccate sull’immagine.

Petit Biscuit We Were Young traduzione

Non volevo aprire il mio cuore

No, non volevo approfondire troppo

Sapevo che mi sarei perso nei suoi occhi

Cosi’ ho iniziato dai lacci delle scarpe

L’ho portata in macchina nel vialetto e abbiamo fissato il cielo

E abbiamo riso fino ad avere le lacrime agli occhi

E ci siamo sballati e lei è rimasta tutta la notte

Eravamo giovani e innocenti

Quando mi sveglio la mattina

E vedo la luce

Che entra dalla finestra della mia stanza

Che giornata, che giornata, che mattinata

Quando Capisco che

Sono stato cauto ma mi sento in colpa

Sono innamorato

(amore)

Volevo che tu restassi tutto il giorno

Ma te ne sei andata baciandomi sulla guancia

Non riuscivo a non pensare modo in cui guardavi la mia maglietta dei Daft Punk

Ho fatto un giretto in macchina con il sorriso in faccia

E una speranza nel cuore

Forse questo è l’inizio di un buon viaggio

Eravamo giovani e innocenti

Quando mi sveglio la mattina

E vedo la luce

Che entra dalla finestra della mia stanza

Che giornata, che giornata, che mattinata

Quando Capisco che

Sono stato cauto ma mi sento in colpa

Sono innamorato

Torna con me

Tesoro, non torneresti con me?

Prendimi, prendimi, prendimi, riprendimi

Tesoro, non torneresti con me?

Prendimi, prendimi

Saremo Romeo e Giulietta

Innamorati effetto domino

Parlando tutta la notte in stereo

Tutta la notte, tutta la notte

Potremmo fare l’amore e nasconderci

Potremmo decollare e volare via

Dimmi, possiamo tornare indietro di nuovo

Prendimi, prendimi, riportami indietro





Portami indietro

Tesoro, non torneresti con me?

Prendimi, prendimi, riportami indietro, riportami indietro

Tesoro, non torneresti con me?

Prendimi, prendimi, prendimi

Immagino di essere innamorato perso

Riesco a sentire che sta avendo la meglio su di me

Immagino di essere innamorato perso

We Were Young testo – Petit Biscuit e JP Cooper

I didn’t wanna open my heart

No, I didn’t wanna get too deep

I knew that I’d get lost in her eyes

So I started down at my shoelaces

I took her to the car in the drive and we stared at the sky

And we laughed ’til we cried

And we got so high and she stayed all night

We were young and helpless

When I wake in the morning

And I see the light

Pouring from my bedroom window

What a day, what a day, what a morning

When I realize

I was cautious but I’m guilty

I’m in love

(Love)

I wanted you to stay for the day

But you left with a kiss on my cheek

I couldn’t get my mind off the way that you looked in my Daft Punk T-shirt

I took a little drive in my car with a smile on my face

And a hope in my heart

Maybe this is the start of a bon voyage

We were young and helpless

When I wake in the morning

And I see the light

Pouring from my bedroom window

What a day, what a day, what a morning

When I realize

I was cautious but I’m guilty

I’m in love





Take me back

Darling, won’t you take me back?

Take me, take me, take me, take back

Darling, won’t you take me back?

Take me, take me

We’ll be Juliet and Romeo

Falling in love like dominoes

Talking all night in stereo

All night, all night

We could make love and hide away

We could take off and fly away

Tell me can we go back again

Take me, take me, take me back

Take me back

Darling, won’t you take me back?

Take me, take me, take me back, take me back

Darling, won’t you take me back?

Take me, take me, take me

I guess I’m falling helplessly

I can feel it taking over me

I guess I’m falling helplessly





