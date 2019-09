Noah Cyrus – Lonely: audio, testo e traduzione

Bella ma veramente una canzone tristissima, Lonely, singolo della cantautrice statunitense Noah Cyrus, nella quale l’artista parla di suicidio e chiede chiaramente l’aiuto di qualcuno.

Dopo July, pubblicata lo scorso agosto, è il momento di questo straziante brano, scritto con la collaborazione di Roland Spreckley, che l’ha anche prodotto insieme a Dan Gleyzer. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascoltalo.

Noah Cyrus – Lonely Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I’m slowly killin’ myself

I’m trying so hard at the back of the shelf

It’s just the same everyday

I’m writin’ these songs that’ll never get played

I get told what’s wrong and what’s right

I don’t have a romantic life

And everyone’s dying

So I keep on trying to make them proud before they’re gone

Mi sto lentamente uccidendo

Sto provando davvero dietro lo scaffale

È sempre la stessa cosa tutti i giorni

Scrivo queste canzoni che non verranno mai ascoltate

Mi diranno cosa sia giusto o sbagliato

La mia vita non è romantica

E stanno morendo tutti

Quindi continuo a cercare di renderli orgogliosi prima che muoiano

[Chorus]

Oh, can someone help me?

Oh please someone help me

I don’t care anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I Miss all my family

Well, I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

Oh, qualcuno può aiutarmi?

Oh, per favore qualcuno mi aiuti

Non mi importa di nulla e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola

Mi manca tutta la mia famiglia

Beh, non m’interessa di niente e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola





[Verse 2]

I’m spending more than I earn

Drink all the time to forget I’m not hurt

Cuz I go to parties sometimes

And I’ll kiss a boy and pretend for the night

Cuz I don’t know much about me

I’m still ashamed of who I used to be

So I try way too hard but I still miss the mark to fit in, fit in, woah

Spendo più di quanto guadagno

Bevo di continuo per dimenticare che non sono ferita

Perché a volte vado alle feste

E bacio un ragazzo e fingerò per tutta la serata

Perché non ne so molto di me

Mi vergogno ancora di quello che ero in passato

Quindi per quanto ci provi, ma mi manca ancora l’obiettivo per adattarmi, per adattarmi

[Chorus]

Help me

Oh please someone help me

I don’t care anyone or anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

I miss all my family

God I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

Aiutatemi

Oh, per favore qualcuno mi aiuti

Non mi importa di nulla e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola

Mi manca tutta la mia famiglia

Cielo, non m’interessa di niente e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola





[Outro]

I don’t care, anyone, anything

Cuz I’m so sick of being so lonely

Non m’importa di niente e di nessuno

Perché sono così stanca di essere così sola





