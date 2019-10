Niccolò Fabi – Tradizione e tradimento: audio e testo della title track del nuovo album

Tradizione e tradimento è la nona ed ultima traccia dell’album omonimo di Niccolò Fabi, disponibile ovunque da venerdì 11 ottobre 2019. Il testo e l’audio del brano.

Il cantautore romano ha scelto di chiudere l’undicesima era discografica con questa soft title track, scritta di suo pugno e prodotta da Roberto Angelini e Pier Cortese.

Niccolò Fabi – Tradizione e tradimento testo

Se potessi fare a meno di decidere

non sarei di certo così stanco

ogni volta è una conquista… riconoscere

quale sia la mia metà del campo

guardo i fogli ancora bianchi… sul mio tavolo

non ho idea di cosa farci e quindi sto

come un uomo che davanti ad un citofono

e non ricorda più il cognome.

Certe volte le ambizioni… si confondono

ed il nuovo non è sempre il meglio

cosa conservare e cosa cedere

dopo ogni scelta… arriva il conto

guardo fisso avanti il filo… e sono in bilico

nelle insidie di ogni cambiamento

tra le forze che da sempre mi dividono

tradizione e… tradimento.









