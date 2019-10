Niccolò Fabi – Tradizione e tradimento è il nuovo album: info e titoli delle canzoni

Tradizione e tradimento è l’undicesimo album in studio del cantautore romano Niccolò Fabi, uscito l’11 ottobre 2019 via Virgin Records e Universal Music Italia, a distanza di tre anni e mezzo da Una somma di piccole cose, che esordì in prima posizione nella classifica relativa ai dischi più venduti nella penisola. I titoli delle canzoni.

Questo attesissimo progetto è composto da nove tracce inedite, tra le quali i sue singoli che ne hanno anticipato il rilascio, vale a dire “Io sono l’altro” e “Scotta”, pubblicati rispettivamente l’11 settembre e il 4 ottobre 2019.





Disponibile nella versione CD, in vinile e digitale, questo lavoro è un viaggio poetico e sonoro di nove canzoni, attraverso le quali l’artista cerca un equilibrio all’interno di un cambiamento tra la memoria e la prospettiva. “La scelta difficile tra cosa conservare e cosa lasciare andare, come evolversi e trasformarsi rispettando la propria identità. Come trarre forza da quello che ci è stato consegnato come tradizione e allo stesso tempo avere il coraggio di tradire quel percorso” ha dichiarato il cantautore riguardo questa undicesima era discografica, che sarà accompagnata da un tournée, che partirà da La Città Del Teatro di Cascina (in provincia di Pisa) il prossimo 27 novembre. Per il calendario ed i biglietti vi rimando sul sito del rivenditore ufficiale TicketOne

Tradizione e tradimento tracklist (Niccolò Fabi album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Vinile – – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Scotta 4:53 A prescindere da me 4:09 Amori con le ali 4:04 Io sono l’altro 4:38 I giorni dello smarrimento 4:41 Nel blu 4:48 Prima della tempesta 3:32 Migrazioni 2:18 Tradizione e tradimento 4:17