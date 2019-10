Niccolò Fabi – A Prescindere Da Me: audio e testo della nuova canzone

A Prescindere Da Me è la seconda traccia dell’album Tradizione e tradimento di Niccolò Fabi, disponibile dappertutto da venerdì 11 ottobre 2019.

Il testo e l’audio della poetica e significativa canzone, una delle più interessanti dell’undicesima era discografica, scritta dal cantautore romano & Alessandro Bavo e prodotta da Costanza Francavilla, Pier Cortese e Roberto Angelini.

Niccolò Fabi – A Prescindere Da Me testo

Download su: Amazon – iTunes

La strada si fa stretta ed è più stretta ad ogni giro di lancette

perché estuario e non un delta

questa strada alla fine non dà scelta

alla fine non c’è scelta.

E l’itinerario umano non prevede alcun ritorno

ma un’andata, un anno come un giorno

solo sabbia colorata

nell’ampolla sottostante della mia clessidra

il tempo non si sfida

il tempo non si sfida.





Tu muoviti per sempre pigramente

si muore nel rigore

nel movimento assente e nel pensiero senza amore

e io è di questo che ho paura

perché quando mi fermo

è arrivata la mia ora.

Non è finita, non è finita

può sembrare, ma la vita non è finita

basta avere una memoria ed una prospettiva

a prescindere dal tempo

non è finita, non è finita

nonostante tutto il male non è finita

fino a quando ho una memoria ed una prospettiva

a prescindere dal tempo

a prescindere da tutto

a prescindere da me.

Chi tace non è vero che acconsente

è solamente che il rifiuto non sempre trova le parole

anche io modestamente non capisco ma resisto

e ammutolisco dal disgusto

ma cosa centrerò mai io con tutto questo

cosa centrerò mai io con tutto questo.

Comandanti fateci il piacere

se prendete decisioni decisive sulle nostre vite

fatelo soltanto nel momento successivo a un vostro orgasmo

grazie a quell’attimo di pace

avremmo un mondo senza rabbia

un mondo senza guerra.





Non è finita, non è finita

può sembrare, ma la vita non è finita

basta avere una memoria ed una prospettiva

a prescindere dal tempo

non è finita, non è finita

nonostante tutto il male non è finita

fino a quando ho una memoria ed una prospettiva

a prescindere dal tempo

a prescindere da tutto

a prescindere da me

a prescindere da me

a prescindere… da me.





Ascolta su: