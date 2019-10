Cream – White Room: audio, testo e traduzione del poetico brano utilizzato in Joker 2019

Rilasciato il 1° gennaio 1968, White Room è stato il un singolo deella rock band Cream estratto dal terzo album Wheels of Fire, uscito il successivo 9 agosto. Il brano viene utilizzato in Joker 2019, al cinema dal 3 ottobre 2019.

Se da un lato vi è la soundtrack originale composta dall’islandese Hildur Guðnadóttir, che a parer mio ha fatto un ottimo lavoro, dall’altro la pellicola utilizza canzoni abbastanza celebri e particolarmente adatte allo scopo, come quella in oggetto, che scandisce la rivolta esplosa nel finale a Gotham City.

Scritto dal poeta Peter Brown & Jack Bruce e prodotto da Felix Pappalardi ed ebbe grande successo, soprattutto in Australia, Canada, Nuova Zelanda e negli States.

Cream – White Room Testo e Traduzione

In the white room with black curtains near the station

Black roof country, no gold pavements, tired starlings

Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes

Dawnlight smiles on you leaving, my contentment

I’ll wait in this place where the sun never shines

Wait in this place where the shadows run from themselves

You said no strings could secure you at the station

Platform ticket, restless diesels, goodbye windows

I walked into such a sad time at the station

As I walked out, felt my own need just beginning

I’ll wait in the queue when the trains come back

Lie with you where the shadows run from themselves





At the party she was kindness in the hard crowd

Consolation for the old wound now forgotten

Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes

She’s just dressing, goodbye windows, tired starlings

I’ll sleep in this place with the lonely crowd;

Lie in the dark where the shadows run from themselves





Nella stanza bianca con tende nere vicino alla stazione

Paese dal tetto nero, niente marciapiedi d’oro, storni di uccelli stanchi

Cavalli d’argento correvano lungo raggi di luna nei tuoi occhi scuri

La luce dell’alba ti sorrideva mentre te ne andavi, la mia soddisfazione

Aspetterò in questo posto dove il sole non splende mai

Aspetta in questo posto dove le ombre scappano da se stesse





Hai detto che nessuna corda poteva legarti alla stazione

Biglietto per i binari, motore irrequieto, finestrini d’addio

Sono entrato alla stazione in un momento così triste

Mentre uscivo, sentivo che il mio bisogno era appena iniziato

Aspetterò in fila quando i treni torneranno

Mi sdraierò con te dove le ombre scappano da se stesse

Alla festa lei era gentilezza tra la folla [Nota: Probabilmente una metafora che indica che iniziò a fare uso di droga come via di fuga dai dispiaceri, molto probabilmente la cocaina.]

La consolazione per la vecchia ferita ormai dimenticata

Tigri gialle accovacciate nella giungla nei suoi occhi scuri

Si sta solo vestendo, finestrini d’addio, storni stanchi

Dormirò in questo posto con la folla solitaria;

Sdraiato nell’oscurità dove le ombre scappano da se stesse

