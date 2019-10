Jennifer Lopez – Baila Conmigo: audio, testo e traduzione del nuovo bollente singolo

Rilasciato l’11 settembre 2019 via Sony Music Latin, Baila Conmigo è un singolo in spagnolo della cantante statunitense Jennifer Lopez, scritto con la collaborazione di David Sánchez González, Servando Primera, Víctor Alonso Cárdenas Ospina e Kelly Paola Ruiz Moncadam, mentre la produzione è opera di David Sánchez, aka Dayvi, Víctor Cárdenas, Doki e Luis Barrera Jr. e Lorenzo Braun. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

Nella canzone, caratterizzata da sonorità latine ed elettroniche, J.Lo si rivolge a una persona, invitandola a immaginarsi da sola in spiaggia con lei a ballare ma anche… Beh, non è difficile intuire cos’altro si possa fare da soli sulla sabbia.

Jennifer Lopez – Baila Conmigo Testo e Traduzione

Imagínate

Tú y yo en la playa

La arena, el mar

El sonido de las olas

Recorriendo todo tu cuerpo

Bésame, Tócame

Y baila conmigo

Vamo’ a tocar

El cielo con las manos

Vamo’ a olvidar

Esta noche todo lo malo

Vamo’ a juntar la noche con el día

Vamo’ a pegar tu boca con la mía

Imagínate conmigo en la arena

Yo besándote

Bajo la luna llena

Imagínate toda la locura

Que vamo’ a sentir

Debajo de la cintura

(Vamo’ a darle, darle)

Nos movemos con la ola

(Vamo’ a darle, darle)

Tú estás solo, yo estoy sola

(Vamo’ a darle, darle)

Nos movemos con el viento

(Vamo’ a darle, darle)

Pero que rico lo siento

Pero que rico lo siento

Es como un fuego por dentro

La cabeza la estamos perdiendo

A las nubes ya estamos subiendo

Dale, dale, dale

Dale que dale más duro

Que la música rompa los muros

Que sola bailando me curo

Dale, Dale

Vamo’ a tocar

El cielo con las manos

Vamo’ a olvidar

Esta noche todo lo malo

Vamo’ a juntar la noche con el día

Vamo’ a pegar tu boca con la mía

Baila conmigo

Imagínate

Tú, yo

Imagínate

El sonido de las olas

Imagínate

Recorriendo todo tu cuerpo

Imagínate

Baila conmigo





Ay bendito





Immagina

Io e te in spiaggia

La sabbia, il mare

Il suono delle onde

Setacciando ogni angolo del corpo

Baciami, toccami

E balla con me

Toccheremo

Il cielo con le mani

Dimenticheremo

Tutte le cose brutte stasera

Faremo del giorno e della notte una cosa sola

Incolleremo la tua bocca con la mia

Immagina con me nella sabbia

Io che ti bacio

Sotto la luna piena

Immagina tutte le pazzie

Che ci godremo

Nelle parti basse del corpo

(Diamoci dentro, dentro)

Seguiremo l’onda

(Diamoci dentro, dentro)

Tu sei solo, io sono sola

(Diamoci dentro, dentro)

Ci muoveremo con il vento

(Diamoci dentro, dentro)

Ma che gemiti di piacere che sento

Che gemiti di piacere che sento

È come un fuoco dentro

Stiamo perdendo la testa

Siamo già alle stelle





Dai, dai, dai

Dai dacci dentro

Che la musica abbatte i muri

Che la danza è la mia medicina

Dai, dai

Toccheremo

Il cielo con le mani

Dimenticheremo

Tutte le cose brutte stasera

Faremo del giorno e della notte una cosa sola

Incolleremo la tua bocca con la mia

Balla con me

Immagina

Tu, io

Immagina

Il suono delle onde

Immagina

Setacciando ogni angolo del corpo

Immagina

Balla con me

Oh che delizia

