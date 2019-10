Geôlier – Emanuele: audio e testo dell’intima title track del disco d’esordio

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio dell’intima title track dell’album Emanuele di Geôlier, disco d’esordio disponibile dall’11 ottobre 2019. Nell’insolita traccia che chiude il progetto, il rapper campano rappa in maniera sincera, quello che provava in quel periodo, che al contrario di quanto molti penseranno, non era così felice.

Purtroppo sembra che non stava poi tanto bene, in quanto, anche se ora ha raggiunto il successo ed ha tanti soldi, sente la mancanza dell’ex ragazza che evidentemente ama ancora e riflette anche sul futuro e se riuscirà a farsi una famiglia. E poi c’è la gente che lo cerca perché vuole Geôlier, non Emanuele, che ormai sembra abbia perso l’amore. Insomma, in questa special track, il rapper mostra tanto pessimismo, depressione e poca voglia di vivere. Ma chiaramente, ciò che ha scritto risale ad un periodo non meglio specificato, quindi ci auguriamo che al presente le cose siano migliorate.

Geolier Emanuele testo e traduzione della canzone

L’urdma vot ca’ scrivett, pens

È stran pecché po’ nu pens spess

Pecché chi pens nun è introvers

E mor arint pecché ‘sta vit nun m ra’ nient

Tnev a te e mo nu teng nemmanc chiù ch’ell

Pens o futur e m perd pnsann a ch’ell che aggia pers

Perd n’ammor important, aropp nd sient chiù o stess

T piens ‘ca sto buon, ma è compless

Se ‘t raccont a vita mij, a toj a iett ‘ndo cess

Si t’accarezz ndo ‘t ngazz,ric liev e man

‘To giur t vogl ben, pur se ‘t rong o mal

Chiagn e pens ‘o passat

M chiammav ammor mij

‘To giur t vogl ben, mo si pur nun sij a mij

E sacrific che e fatt, o saj me arricord

Quann ‘nz scnnev pecché ng stevn maj e sord

Mo ca’ teng ‘t cos, ma m manc chist ammor

Torn aret ‘p nu bac e po’ mo stip rind ‘o cor

Mo m’accress p’ nascr ancor

‘O sacc ca’ m staj chiamman scem

Mo’ ca’ m toccn, nu trov chiù ammor

Vonn a Geolier ma no a Emanuel

Mo m’accress p’ nascr ancor

‘O sacc ca’ m staj chiamman scem

Mo’ ca’ m toccn, nu trov chiù ammor

Vonn a Geolier ma no a Emanuel

E vot cont chist sord

M par ca’ po’ vec a vita mij rind a nu fogl

Ch’ella carta, o saj buon che po’ serv a poc

Però quand chiagn, ch’ella robb o saj ca t ra a’ vita bon

A vot chiagn a si e teng pecché e vulev ra bimb

A vot pens a me stess a si m facc a famigl

Guardm ‘nda l’uocchj, mo che vir?

Nu teng manc l’anim, aspett a mort che arriv

A vot parl ‘cu mamm, ric ca’ nun so brav

Ca’ l’aggia lasciat, rind a stanz sul ess

Mo chest aria m manc, primm nu tnev nient

Mo c’accatt ‘na villa e po’ rimmang ‘cu ess

E si a vit è chiu nfam, mo nt guard chiù nfacc

Manc si rind o’ cor, nun tien n’ammor

‘Mo ‘t lev ‘t cos, nz n mbort ‘ro mal

E ‘sta chi ven lasciat, e p chest c’ mor

Mo m’accress p’ nascr ancor

‘O sacc ca’ m staj chiamman scem

Mo’ ca’ m toccn, nu trov chiù ammor

Vonn a Geolier ma no a Emanuel





Mo m’accress p’ nascr ancor

‘O sacc ca’ m staj chiamman scem

Mo’ ca’ m toccn, nu trov chiù ammor

Vonn a Geolier ma no a Emanuel





L’ultima volta che scrissi, pensai

È stano perché non penso spesso

Perché chi pensa non è introverso

E muoio dentro perché questa vita non mi da niente

Avevo te e adesso non ho neanche più quello

Penso al futuro e mi perdo pensando a quello che ho già perso

Perdi un amore importante, dopo non ti senti più lo stesso

Tu credi che io che stia bene, ma è complesso

Se ti racconto la mia vita, la tua la butto nel cesso

Se ti accarezzo dove ti fa arrabbiare, dici leva le mani

Ti giuro, ti voglio bene, anche se ti do il male

Piango e penso al passato

Mi chiamavi amore mio

Ti giuro che ti voglio bene, anche se non sei più mia

I sacrifici che hai fatto, sai che me li ricordo

Quando non si scendeva perché non c’erano mai soldi

Ma adesso che ho tutto, mi manca questo amore

Torno indietro per un bacio e poi lo conservo nel cuore

Adesso mi ucciderei per nascere ancora

Lo so che mi stai dando dello scemo

Adesso che mi toccano, non trovo più amore

Vogliono a Geolier ma non a Emanuele

Adesso mi ucciderei per nascere ancora

Lo so che mi stai chiamando scemo

Adesso che mi toccano, non trovo più amore

Vogliono a Geolier ma non Emanuele





Alle volte conto questi soldi

Mi sembra che poi veda la mia vita in un foglio

Quella carta, lo sai bene che poi serve a poco

Però quando piango, sai che quella roba ti fa vivere una vita buona

Alle volte piango e se ho questo è perché lo volevo da bimbo

Alle volte penso a me stesso e se mi faccio una famiglia

Guardami negli occhi, ora cosa vedi?

Non ho nemmeno l’anima, aspetto che arrivi la morte

Alle volte parlo con mamma, dice che non sono bravo

Che l’ho lasciata in una stanza da sola

Adesso quest’aria mi manca, prima non avevo niente

Adesso gli compro la villa e poi rimango con lei

E se la vita è più infame, ora non ti guardo più in faccia

Nemmeno se dentro al cuore, non hai più amore

Ora ti leva tutto, non t’importa del male

E c’è chi viene lasciato e per questo ci muore

Adesso mi ucciderei per nascere ancora

Lo so che mi stai chiamando scemo

Adesso che mi toccano, non trovo più amore

Vogliono a Geolier ma non Emanuele

Adesso mi ucciderei per nascere ancora

Lo so che mi stai chiamando scemo

Adesso che mi toccano, non trovo più amore

Vogliono a Geolier ma non Emanuele

