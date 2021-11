Nemesi feat BLANCO, Marracash – Testo e audio della canzone

Un featuring attesissimo quello tra Blanco e Marracash. I due artisti uniscono le loro voci in una miscela di musica e parole – Nemesi – che sicuramente catturerà l’attenzione dei fan.

Da un lato abbiamo un artista emergente che non vede l’ora di mostrare al mondo tutto il suo talento, Blanco, dall’altro un artista che non ha bisogno di presentazioni Marracash: il loro brano, Nemesi, era tra i più attesi quest’anno. Oggi possiamo finalmente farvi ascoltare questa canzone.

LEGGI ANCHE –> Blanco: con chi è fidanzato il cantante? Lei è a dir poco stupenda | FOTO

Blanco e il featuring con Marracash: una canzone esplosiva

Nemesi è il nuovo singolo di Marracash. L’ex fidanzato di Elodie ha scelto di collaborare con Blanco in una canzone che troveremo nell’album NOI, LORO, GLI ALTRI.

La canzone da pochi giorni sulle varie piattaforme ha già catturato diversi like e commenti, soprattutto – quindi- critiche positive.

Non poteva essere altrimenti considerato che i due hanno ottime capacità cantautoriali e interpretative. I loro testi sono tra i più belli della musica italiana attuale.

LEGGI ANCHE –> Noi, loro, gli altri Marracash | Nuovo album in uscita

Nemesi – testo e video

La voce intensa di Blanco fa si sposa perfettamente a quella più rude di Marracash: il rapper ha scelto lui per un duetto che sicuramente sentiremo risuonare spesso. Ecco il video e il testo della canzone per scrutarne fino all’ultimo significato.

NEMESI

Divergente, dipendente

Lo sei diventato, lo sei stato sempre

Come se il passato non fosse il presente

Come se quel lato non mi appartenesse

Dire “sono instabile” è più facile

È un altro modo per non sentirmi più responsabile

Fuori sono crudo come Antardite

Se mi sciolgo piango finché sono tutto lacrime

Sto sull’orlo di un crollo, so che non lo controllo

Uno di noi è di troppo come un sogno in un sogno

Vero borderline con gli eccessi, vero Mr.Hyde più Jekyll

Non si odia mai davvero se non se stessi

E il tempo passa e non mi manchi

Avresti dovuto ammazzarmi

Non ascolto più quello che dici anche se peggio lo gridi

Come serpenti a sonagli inganni e uccidi

Siamo nati per esser nemici

E non mi manchi, so che volevi riprovarci

Ti attacchi come un vampiro fino a togliermi il respiro

Sono il contrario di te

Siamo nati per esser nemici

Chiudo con il tipo con la paranoia

Il cattivo dentro la mia stessa storia

Che ha bisogno sempre di nemici in zona oppure fare guerra con se stessi quando non li trova

Che deve cacciarsi in un guaio solo per capire che è un guaio

E che mette ciò che è di più caro in palio

Che non sa tenere le emozioni al guinzaglio

Sono il giocattolo rotto con cui gioca il mio doppio

Uno di noi è di troppo come un sogno in un sogno

…. quel nemico, cerco l’equilibrio

Ma se non lo uccido sono recidivo

Ora devo uccidermi o non sopravvivo

Un’altra volta, un altro giro

C’è un antidoto, spingi, sono in bilico

C’è un antidoto, spingi, sono in bilico

C’è un antidoto, spingi e sono libero

Sei mai stato libero? Forse sono libero

C’è un antidoto, spingi, sono in bilico

C’è un antidoto, spingi, sono in bilico

C’è un antidoto, spingi e sono libero

Sei mai stato libero? Sei mai stato ***

E il tempo passa e non mi manchi

Avresti dovuto ammazzarmi

Non ascolto più quello che dici anche se peggio lo gridi

Come serpenti a sonagli inganni e uccidi

Siamo nati per esser nemici

E non mi manchi, so che volevi riprovarci

Ti attacchi come un vampiro fino a togliermi il respiro

Sono il contrario di te

Siamo nati per esser nemici