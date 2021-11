Blanco: con chi è fidanzato il cantante? Lei è a dir poco stupenda | FOTO

Blanco è il fenomeni musicale dell’anno nel panorama della musica italiana. In poco tempo ha scalato le classifiche dei singoli più venduti e il suo album Blu Celeste è stato certificato doppio platino confermando il suo straordinario successo. Il cantautore nelle sue uscite pubbliche si è visto spesso accompagnato da una bellissima ragazza. Ecco di chi si tratta.

Blanco: ecco la sua fidanzata

Blanco è uno degli artisti emergenti più in vista degli ultimi tempi. Considerato a pieno titolo il fenomeno musicale dell’anno, Riccardo Fabbriconi, vero nome del cantautore ha dimostrato di avere un’innata capacità comunicativa che riversa nelle sue canzoni.

Giovanissimo, classe 2003, si contraddistingue per via della sua voce rassicurante che esplode in una sorta di rabbia durante i suoi brani. Il suo pseudonimo Blanco, come rivela in un’intervista rilasciata a Esquire è nato per caso durante la registrazione di un suo brano fatto in modo amatoriale con un microfono bucato.

In quell’occasione, il cantautore voleva far uscire il pezzo in modo anonimo, mentre un suo compagno gli ha consigliato di pubblicarla con il nickname di Blanco senza alcun motivo specifico.

Nato a Calvagese della Riviera e cresciuto tra il suo paese di nascita, Brescia e Densenzano del Garda, durante la sua infanzia ha ascoltato cantautori come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele grazie a suo padre per poi in seguito avvicinarsi al mondo dell’hip hop.

Nel 2020 pubblica su SoundCloud l’Ep Quarantine Paranoid venendo notato dalla Universal Music che gli propone un contratto discografico debuttando con il singolo Belladonna (Adieu) e successivamente con il più famoso Notti in bianco che in breve tempo conquista il secondo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti.

A questo susseguono altri successi come, La canzone nostra, pubblicata a gennaio del 2021 in collaborazione con Mace e Salmo, che si classifica al primo posto e ottiene cinque dischi di platino. Il mese seguente esce il singolo Paraocchi e a giugno dello stesso anno pubblica in duetto con Sfera Ebbasta il brano Mi fai impazzire che viene certificato triplo platino restando al primo posto dell’hit parade per ben otto settimane di seguito.

La misteriosa ragazza

Blanco spesso ama mostrarsi in mutande o addirittura completamente nudo, come si può notare dai social, ma questo non fa ingelosire la sua compagna che lo ha accompagnato dietro le quinte dei Seat Music Awards.

La ragazza che corrisponde al nome di Giulia Lisioli, è rimasta nell’ombra fino a questo momento e non si hanno molte informazioni su di lei.

Il cantautore è anche stato designato da alcune voci, come prossimo artista in gara al Festival di Sanremo, ma attualmente non ci sono conferme dato che Amadeus, direttore artistico e presentatore della prossima edizione della kermesse musicale, annuncerà i nomi dei Big soltanto tra qualche mese.