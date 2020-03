Mostro – Le belle persone: audio e testo del nuovo brano

Le belle persone, decima e terzultima traccia dell’album Sinceramente Mostro, è una canzone rockeggiante e radio friendly, che potrebbe tranquillamente divenire uno dei futuri singoli della terza era discografica del rapper romano, disponibile in digitale dal 3 marzo 2020 e anticipata da La città e Britney nel 2007.

Leggi il testo e ascolta il nuovo grintoso brano, scritto dall’interprete e ancora una volta prodotto dagli Enemies.

Mostro – Le belle persone testo

Eccomi sono tornato, scusate ero al cesso

Per caso è successo qualcosa? Che mi sono perso?

Noto che ancora mi odi, che la tua ragazza continua a guardarmi lo stesso, ah (Ciao)

La storia è la stessa, ispiro violenza come ispiro sesso (ahahah)

Il mondo va a pu**ane e tu vuoi condannarmi per quello che scrivo?

Non accetto più certi discorsi, te lo stacco a morsi se mi punti il dito

A giudicare sono sempre loro, le belle persone, the beautiful people

Sorriso sul viso, vestito pulito, per la mia equazione dentro fanno –

Essere me stesso, sì, è una scelta che ho pagato a caro prezzo

Però è stato un giusto investimento ora che monetizzo il tuo disprezzo

Quindi spero veramente che tu possa odiare tanto questo pezzo

Suona il campanello, c’è un nuovo invitato, fra’ è arrivato Marilyn Manson





[Rit.] (x2)

Entro alla tua festa e dico a tutti: “Ehi”

Arrivo con i miei guai, i soli amici miei

E tutto quello che ho fatto, giuro lo rifarei

Perché sai dove vai, solo se sai chi sei

[Strofa 2]

Però per loro ero troppo diverso (Oh no!)

Troppo complesso

Fuori di testa e fuori dal contesto (ihihih)

Invece pensa, bitch, I’m fabulous, mi amo per questo

Amo me stesso, come la vita, la notte, la weeda e l’eccesso (woh-who)

La tua carriera si regge su Tik Tok, veramente? (ahaha)

Io giuro che prima di fare un balletto mi impicco, veramente

Perché sono un vero rapper quindi faccio questa mer*a sopra al beatbox

Tristemente poi si scopre che è solo una stron*a sotto a farmi un deepthroat

Starmi vicino è come abbracciare un esplosivo, boom

Riposare su un vulcano attivo

Chiacchierare sotto un pianoforte appeso a un filo

Insomma è una stron*ata gigantesca

Uno, sì, dei tuoi peggiori errori

Un po’ come se scegli di aprirci la porta quando sai che siamo fuori

Tanti auguri, stron*o





[Rit.] (x2)





