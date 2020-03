Mostro – Memorie di uno sconfitto, pt. 2: ascolta e leggi il testo del nuovo brano

Memorie di uno sconfitto pt. 2 è una canzone di Mostro che fa venire i brividi. Si tratta dell’ottava traccia inserita nel terzo album in studio Sinceramente Mostro, pubblicato a sorpresa nella versione digitale il 3 marzo 2020.

Il testo e l’audio della coinvolgente canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Yoshimitsu e Manusso, in arte Enemies. Due strofe, nessun ritornello e grande interpretazione: è questo il brano in oggetto, uno dei più interessanti della terza era discografica dell’artista classe ’92.

Nasco nel caldo del deserto

Apparentemente tutto calmo, tutto… fermo

La sabbia copre il cemento

Non posso camminare e con le mani cerco il vento

Una culla fatta di legno

Fatico a dormire, un pensiero mi tiene sveglio

Mamma mi tiene in braccio, lontano dalla polvere

Ma come tocco terra, capisco che devo correre

Piccoli passi ma veloci, fuggo da incubi feroci, correndo mi perdo i giochi

Incontro i serpenti, i cammelli coi beduini

Cerco almeno di tenere i miei fratelli più vicini

In quella casa, che casini

Corro in salita, sopra le dune

Scorpioni sui miei vestiti, fan*ulo le mie paure

Da qui vedo le strade, non mi posso fermare

Quei piccoli passi ora sono delle falcate

Ma l’adolescenza è una tempesta

La sabbia si fa asfalto

Imparo a soffocare la rabbia dentro a un pianto

Chi scappa, qua è solo un codardo

Ma io non scappo, io sto cercando

Io… continuo a correre e supero anche i miei amici

Corri in mezzo agli autobus, nel traffico, fra tutti gli edifici

Mi allontano ad ogni passo, sguardo basso ed occhi grigi

Chi dobbiamo essere per essere felici?

Ma a vent’anni nella giungla, sfreccio nella foresta

Tu non puoi fermarmi, spacco i rami con la testa

Ho il cuore più duro, sicuro, di una corteccia

Non sono un uomo, sono un’arma, io sono una freccia

E mi dimentico gli affetti, corro a denti stretti

Perché ho troppa paura che la vita non mi aspetti

Cosa faremo poi quando saremo soli e vecchi?

Resto il più bello di tutti in una stanza senza specchi

Le fughe dalle pantere, gufi e le lune piene

Qui è dove le bestie mangiano le tue preghiere

Mi volto un’ultima volta, vedo mio fratello cadere

Solo un altro passo e sono immerso nella neve

Ma tu lo sapevi che è vero

Che i sogni più grandi sono fatti di vetro

Feci un respiro e decisi che non mi sarei guardato più indietro

Per la prima volta io non so come rialzarmi

Nessuno può trovarmi o lanciarmi una corda

Il ghiaccio che mi blocca, il cuore come gli arti

Non mi farà più scrivere, mi chiuderà la bocca

Basta poco, uno schiocco di dita

Fuori gelo però dentro io scoppio di vita

La mia fine non è ancora questa

Vuol dire che corro, corro al doppio di prima

E sono fuori io da solo, nudo nella bufera

Sopravvissuto a tutto, lupo della Siberia

Ho camminato a lungo, fino ai piedi di questa montagna

Pensavo solo: “Ora non posso non farcela”

Dio mi guarda e dice solo: “Dove vai?”

Troppo scivolose le suole delle mie Nike

Mentre mi avvicino al sole gli urlo forte: “Ora vedrai”

Non sarò come la neve perché io non cadrò mai

Ventisette, sono in cima, sorrido per l’impresa

Davanti a una discesa, che mi porta ad un’altra salita

Da qua sopra che apprendo il senso di questa vita

La mia meta è una ricerca che non è finita

Una bufera si avvicina, è vero

Ma appare come un amico, il tramonto dietro la crina

Io metto tutto quanto in una rima

E vado alla conquista della mia vita, vediamo chi arriva prima









