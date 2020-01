Mostro – La Città: testo e audio del singolo

E’ un Mostro inedito quello del singolo La Città, disponibile ovunque dal 24 gennaio 2020 via Honiro. Il testo e l’audio della canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Yoshimitsu e Manusso, artisticamente conosciuto come Enemies.

Dopo mesi di silenzio, il rapper romano Giorgio Ferrario, meglio conosciuto come Mostro, torna con questo pezzo decisamente gradevole, radio friendly e non volgare, caratterizzato da un ritornello molto lento e pop. In questa track non ascoltiamo il rapper che conoscevamo e non so a voi, ma a me non dispiace affatto.

Mostro – La Città Testo

Io ti ho scritto una canzone, grande come una città

Per quando sei lì fuori e piove, non ti basta la realtà

Quando non sai dove devi andare, puoi sempre venire qua

Ma senza fare mille viaggi

Chiudi gli occhi per arrivarci, ehi

Guarda dove sei adesso

Grattacieli e la giungla sul tetto

Pappagalli si alzeranno in volo

Salutarti, sì, al mattino presto

Dal tuo letto voglio che tu veda

Il mare dietro, oppure le montagne

Questo è un posto per farti sentire bene

Un posto per farti sentire grande

Vieni qui per camminare a piedi nudi sulla neve

Sai non ci sono sassi sulle strade

Vai avanti qui non puoi cadere

E la città ti protegge

Da tutta la gente e le sue cattiverie

E se il mondo poi ti schiaccia

Qui troverai solo parole leggere

Ma chissà dove ti trovi

Questa città così grande

Alla fine a noi ci ha reso più soli

Ci siamo persi, non siamo diversi da quelli la fuori

La strada di casa so che la ricordi

Però quando ritorni io non so se mi trovi

E siamo ancora più soli





Questo è un posto speciale

Le persone sbagliate

Le cose che ti fanno male non possono entrare

Che ci succede?

Siamo chiusi da dentro ed ho perso la chiave

E se fossimo noi quelle cose sbagliate?

Persone che si fanno male

Finché avrò forza dentro alle mie gambe

Ti cerco tra i vicoli stretti, le piazze, da qualsiasi parte

In questa storia davvero io ci ho messo il sangue

Ti troverò solo per dirti che per me non sei più importante

E ora la città si spegne, siamo alla periferia

Non senti più questa canzone dove ogni frase è una via

Gatti in mezzo ai cassonetti tra le luci della polizia

Io sono arrivato, ora salgo a casa mia.

E chissà dove ti trovi

Alla fine a noi ci ha reso più soli

Ci siamo persi, non siamo diversi da quelli la fuori

La strada di casa so che la ricordi

Però quando ritorni io non so se mi trovi

E siamo ancora più soli





Ma chissà dove ti trovi

Questa città così grande

Alla fine a noi ci ha reso più soli

Ci siamo persi, non siamo diversi da quelli la fuori

La strada di casa so che la ricordi

Però quando ritorni io non so se mi trovi

E siamo ancora più soli (siamo ancora più soli)





