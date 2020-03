Mostro – Un Po’ Depresso: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Un Po’ Depresso, quinta traccia racchiusa nell’album Sinceramente Mostro, terzo disco del rapper romano, uscito nelle piattaforme digitali martedì 3 marzo 2020 via Honiro.

Anche questa interessante canzone è stata scritta di suo pugno e prodotta dal duo composto da Yoshimitsu e Manusso ed è a parer mio una delle più interessanti della terza era discografica del rapper.

Un Po’ Depresso Mostro – testo

Ah, buongiorno

C’è il sole

Che palle

Mi sveglio e scendo giù dal letto

Ho mal di testa, chissà che ore sono

Inizia un altro giorno con me stesso

Avrei preferito stare solo, vabbè (vabbè), ah

Tieni tutto spento, fidati che è meglio

E’ importante che io eviti guardare nello specchio appena sveglio

Oh-oh no, non ci credo, già squilla

Faccio un sorso di birra

Devo vomitare, al cellulare c’è una stron*a che strilla:

“Giorgio sei sparito ieri sera ti hanno visto prima ad una cena e dopo ad una festa e dopo ancora che ballavi in discoteca. Quindi è vero, è tutto vero?” e dopo attacco

Nah, non è vero stavo sul divano

Ho guardato televendite fino alle 4

Ho comprato un materasso e sono soddisfatto (Spermaflex)

Eh niente, mi arriva un messaggio che non voglio leggere

Sì, sono i miei amici che mi passano a prendere

E magicamente il mio cell si spegne





No, sai che c’è? C’ho il compleanno di mia madre

Scusa padre, non penso riuscirò a passare

Scusa frate, mi hanno rapito pure il cane (bau), e zitto!

No, la verità è che sono un po’ depresso

Eh si, no, sai, ultimamente succede che sono un po’ depresso

Oh, niente di grave eh, non ti preoccupare, ma sono un po’ depresso

Ah, vuoi uscire stas-? No guarda, stasera no, però domani, domani no, domani no perché sono un po’ –

Bene, è mattina e io ho già toccato il fondo

Ho strappato l’ultima cartina, questo gesto è l’ennesimo affronto

Devo andare a ricomprarle, mer*a

Vogliono la guerra, ma io sarò pronto

Sono uscito e ora dovrò affrontare il mio peggior nemico, il mondo

Odio… chiunque si metta sulla mia strada

La madre col passeggino, i vecchi che fanno la passeggiata

Mi maledico se poi ripenso a quella fo**uta stupida cartina

E mi chiedo “Ma perché la gente esce, perché parla, ma perché respira, ma perché non si può andare a vivere su Marte?”

Che palle, voglio andarmene a fare in cu*o

Tipo che se vuoi chiamarmi, con il fuso orario sono sei milioni di anni luce distante (eh)

Mi spiace, oggi spero solo faccia buio presto

Vuoi sapere se sta sera esco?

Ahahah… no, sono un po’ depresso

(Giò, ma è successo qualcosa? Te sto a chiama’ da giorni, non me rispondi)

Credevo di essere forte, quando scende la notte

A volte penso alla morte (Abbiamo la consegna del disco, Giò)

Non ho nessuno di fronte

Se ho sbagliato io

(Matteo e Andrea non me stanno a risponde’)

Me ne assumo le colpe, ed ho provato a cambiare, già un milione di volte

(Regà me dovete fa’ sapè, dovete consegnarmi il disco, cioè non è che potete spari’ così, ma che ca**o de fine avete fatto?)

Adesso provo a chiamare, ma nessuno risponde

No, no, no

(Mi rispondi quando senti ‘sta nota? Dai ca**o)





