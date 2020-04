Easy – Federica Carta: audio e testo del singolo

Rilasciato giovedì 30 aprile 2020 via Island Records / Universal Music Italia, Easy è un singolo di Federica Carta, scritto a quattro mani con Giovanni Miani e prodotto da Katoo, al secolo Francesco Catitti.

Il testo, l’audio di questa canzone incentrata sul tradimento, che arriva a quasi due mesi di distanza da Bullshit, uscito il precedente 6 marzo. Entrambi i brani anticipano il futuro quarto album in studio, successore di Popcorn (febbraio 2019).

Il significato di Easy

Il brano racconta una relazione con un uomo che tradisce la sua donna con la protagonista che, una volta accortasi che egli è un bugiardo e traditore, decide convintamente di non vederlo mai più. Probabilmente la protagonista era all’oscuro del fatto che quest’uomo fosse impegnato ed è molto dispiaciuta per la sua fidanzata, che probabilmente non ha ancora capito chi sia veramente il suo fidanzato. Magari ascoltando questa canzone, la malcapitata finalmente capirà con chi ha a che fare e impartirà una severa lezione a questo tizio.

Easy Federica Carta testo

Più ci sto in mezzo

prende forma dentro

è come un dipinto

ma di colore spento, no

ma dico, non ti conoscevo

per come eri davvero

la verità è nascosta

ma sotto un sottile velo

dico: “non ti senti scemo a mentire su tutto?”

sbagli travestimento

non c’è più ma c’è il tuo trucco

E ora la foto con te

l’ho messa al contrario

la stessa direzione

su un altro binario

non ci sto più, sai che c’è?

Hai un’ossessione strana-na

tradire la tua fidanz-

Me la prendo easy, non me la prendo più (più, più, woah)

sarà tutto più easy se non ci vediamo più (più, più)

E se non fosse stato che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perché disperarsi credo che non serva

ne… tantomeno raggiungerli





Ne è passato di tempo

dentro a quel ritratto

ma il treno l’hai perso

e ho il bagaglio disfatto ormai

E la foto con te io l’ho strappata

come la tua collana a pezzi in strada

e la favola perfetta me l’hai raccontata

ma, ma… è sempre stata una stronxata

Me la prendo easy, non me la prendo più (più, più, woah)

sarà tutto più easy se non ci vediamo più (più, più)

E se non fosse stato che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perché disperarsi credo che non serva

ne… tantomeno raggiungerli

No, no, aspetta, aspetta

Non me la prenderei

ma mi dispiace per lei

perché non sa come sei

ehi, questa canzone l’ho scritta per te

potresti finire nei guai

quando l’ascolterai… con lei

Me la prendo easy, non me la prendo più (più, più, woah)

sarà tutto più easy se non ci vediamo più (più, più)

E se non fosse stato che ho i piedi per terra

sarei a riposare coi miei angeli

perché disperarsi credo che non serva

ne… tantomeno raggiungerli





