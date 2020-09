Speranza: ascolta il nuovo singolo Iris (con testo)

Leggi il testo di IRIS, singolo del rapper italo-francese Ugo Scicolone, alias Speranza, pubblicato il 18 settembre 2020 via Suigar.

Questa bella e significativa canzone, è stata scritta dall’interprete e prodotta da Producer: simoo, al secolo Simone Cappuccio, che come il padre del rapper, è originario di Caserta. Come di consueto, in questo pezzo l’artista classe ’86 rappa in italiano, francese e un pizzico di dialetto campano.

Iris Speranza Testo

Salam-Aleikum

Alla mia mia zona tu sappi che

Rinchiudo delle cose apertamente dentro te

Un no, senza nemmeno un perché

Uè uè, fidati di me

Ho dovuto fare per tre

Forse per amore io non berrei mai primi giorni

Regina del mio cuore

Puxxana dei miei sogni

Fan*ulo i soldi

Ti ammazzo gratis se mi sei amica

Ti ho fatto vedere tanto bene e ne sei ancora cieca

E allora io accarezz o grillett

Colp a forma e russett

E fulmini ca ti faranno mia, mo o sent

Ma te parl e nte sent

Parole ndo vient

Mi illudi in un amore, senza amore comm’è?





Nei miei testi resti l’essenziale

Nei miei scritti un iniziale

Vedi

Stiamo bene insieme perché stiamo male

Sei una forza ma fatale

Tu sorridi come quando fumo nell’androne

Il mio rancore porta un nome: IRIS

IRIS

IRIS

Ne romperò vetrine per farti regali

Ti scipperò la borsa da uomo elegante

Vestiti firmati, fossa dei leoni

Formeremo un clan insieme, io e il mio branco

Il denaro sarà schiavo e mai maestro

Brucerò ogni macchina, è il gesto che conta

Ci trasferiremo ne stato di ebbrezza

A nozze la bellezza di una rom

[In francese, in aggiornamento]

Saranno i figli che ti crescerai

Non so che ne uscirà

Li caccio fuori e un vuoto lasceranno

Non so se ho esagerato

Fai il caffè ai carabinieri, prego

Lei che mi ha messo ai domiciliari

Profumo micidiale, chiuso in un cannone

Conto gli anni insieme scontando le ore, ore

Nel milione trovo il meglio e mai il migliore

Mentre fumo ancora nell’androne il mio rancore porta un nome: IRIS

IRIS

IRIS

Ogni riferimento a cosa ho perso ne purament fatt appost

Da una strada per la strada, l’ultimo a morire

O con me o senza me

Non parlo d’amore, parlo di rancore

Il sentimento molto più sincero, più profondo

Non sarai d’accordo

Mentre pensi a conquistare lei, penso a conquistare il mondo (il mondo, il mondo)