Federica Carta – Bullshit: ascolta il comeback (Testo)

Scritto da K beezy & Katoo e prodotto da quest’ultimo, Bullshit è il singolo che segna il ritorno della cantante romana Federica Carta, disponibile ovunque da venerdì 6 marzo 2020 via Island Records / Universal Music Italia.

Il testo e l’audio di questa nuova gradevole canzone, caratterizzata da sonorità urban-pop tanto in voga negli ultimi tempi, che danno al brano, energeticamente interpretato dalla giovane cantante, quel tocco internazionale.

Parallelamente, esce anche il video ufficiale girato in quel di New York e diretto da Gianluigi Carella. Il filmato che accompagna Bullshit (che significa “cavolate” per non essere volgare), è stato girato per le strade della grande mela, dove vediamo una Federica arrabbiata e senza il timore di essere se stessa, fragile e di piacere.

Federica Carta Bullshit testo

Tu mi parli in playback

Muovi troppo le labbra

Pensi che ti creda

Sempre meno mentre scende la sabbia

Ho le labbra viola

E la clessidra è vuota

Per sistemare tutto servirà un po’ più di un’ora

E… mi servirà ancora del tempo (tempo)

Non ha valore quello che osservo (che osservo)

Perché fare lo stile non sento

Perché farmi arrossire non serve

Ah, e aspetto che mi scenderà (scenderà)

La rabbia che mi fai venire

Ah, e aspetto che poi scenderà

L’ultimo di granello di sabbia

E ora io non perdo time

Per le tue bull-shit

So che non te l’ho detto mai

Però adesso è co-sì

E ora io non perdo time

Dietro le tue bu-u-ullshit

Dimmi che pensi adesso o mai

Sennò la bocca te la cuci





Parli ma non sei te (te)

Hai una voce strana (e)

Cosa mi nascondi

È da tempo che la cerco per strada (per strada)

Ho le labbra viola

E la mente vuota

Per sistemare tutto, no

Non mi serviranno banconote

Ah, e aspetto che mi scenderà (scenderà)

La rabbia che mi fai venire (venire)

Ah, e aspetto che poi scenderà

L’ultimo di granello di sabbia

E ora io non perdo time

Per le tue bull-shit

So che non te l’ho detto mai

Però adesso è co-sì

E ora io non perdo time

Dietro le tue bu-u-ullshit

Dimmi che pensi adesso o mai

Lo sai che non sto dietro alle tue bullshit

Dietro alle tue bull-shit

Dietro alle tue bu-u-ullshit

Dietro alle tue bullshit

Dietro alle tue bu-u-ullshit

Sennò la bocca te la cuci

Il fatto è che manco ti accorgi

Ogni occasione buona te la bruci

I tuoi nei come un cruciverba

Non piangere quando ti sbucci

Non farteli brillare quegli occhi

All’occasione buona te ne accorgi

Che non credo più alle bu-u-ullshit





E ora io non perdo time

Per le tue bull-shit

So che non te l’ho detto mai

Però adesso è co-sì

E ora io non perdo time

Dietro le tue bu-u-ullshit

Dimmi che pensi adesso o mai

Lo sai che non sto dietro alle tue bullshi-it

Dietro alle tue bull-shit

Dietro alle tue bu-u-ullshit

Dietro alle tue bullshit

Dietro alle tue bu-u-ullshit





