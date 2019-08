Mahmood – Barrio: audio e testo del comeback

Prodotto da Dardust & Charlie Charles, Barrio è un singolo del cantautore e rapper milanese Mahmood, disponibile ovunque da venerdì 30 agosto 2019: leggi il testo e ascolta il nuovo brano, successore del tormentone mondiale Soldi.

Questo interessante pezzo è stato scritto a quattro mani dall’interprete & Davide Petrella e composto da Dario Faini (Dardust) & Paolo Alberto Monachetti (Charlie Charles), già autori della citata hit, con i quali ha recentemente collaborato nel fortunato singolo Calipso.

Barrio è una parola spagnola ormai entrata nel linguaggio comune, che indica soprattutto un quartiere popolare di una metropoli sudamericana, che fa da cornice alla storia d’amore raccontata nel brano, una relazione con una persona che, come recita il ritornello, teme per l’incolumità di Alessandro, perché il quartiere dove vive è piuttosto pericoloso, in quanto avvengono sparatorie e girano soldi frutto di attività illegali, e di conseguenza non vorrebbe che il cantante ci andasse a vivere, ma piuttosto preferirebbe che vada a trovarla per stare un po’ di tempo insieme.

Mahmood – Barrio testo

Dicevi sempre: “Vattene via che non mi importa più di te”

Che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine

Leggeri come elefanti

In mezzo a dei cristalli

Zingari come diamanti

Tra gang latine.

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi.

Cercami nel barrio come se

Come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me.

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre.





Guido veloce, cambio corsia ma non per arrivare a te

Se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide

Bevevo acqua con Oki

Soltanto per calmarmi

Giocavo coi videogiochi

Per non uscire.

Morire, morire per te, eh

Non serve a nulla perché, eh

Lascerò il mare alle spalle

Cadendo su queste strade

Ti chiamavo, mi dicevi.

Cercami nel barrio come se

Come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere per ballare con me.

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre.

Sai… che l’ultimo bacio è più facile

Poi… cadiamo giù come Cartagine

Mai, non sparire mai come Iside

Mai, mai.





Cercami nel barrio come se

Come se fossimo al buio

Nella notte vedo te

Casa mia mi sembra bella

Dici: “Non fa per te”

Però vieni nel quartiere

Per ballare con me

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

Tanto suona sempre il barrio

(Barrio)

Tanto suona sempre il barrio.





