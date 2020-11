Mace – Ragazzi della Nebbia (con FSK SATELLITE & Irama) è il nuovo singolo

Rilasciato il 13 novembre 2020, Ragazzi della Nebbia è un singolo di Mace, prodotto con Venerus e interpretato da Irama e gli Fsk Satellite, vale a dire Sapobully, Taxi B & Chiello.

Il brano è stato firmato dai sei artisti e francamente non capisco cosa ci azzecchi Irama in una canzone di questo tipo, della quale qui trovate il testo.

Testo Ragazzi della Nebbia

Ahahah (Ahahah)

Bang, bang, bang, bang, bang

MACE with the beats

Nuovi cash, nuove tipe, nuovi chain

Non mi fanno più felice, ormai sono normalità

Sì, è normale, chiedi a me

Giro dove il sole non c’è più

Sì, è normale, chiedi a me

Giro dove il sole non c’è più

Aria

La mia testa vuole aria

Non ti ho chiesto di levarla

Né di consumarla

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Sì, è normale, serve aria, stai lontano

Non sai come usarla, non sei nel palazzo

Siamo morti nella nebbia, non si vede un ca**o

Cash, money, da quando ho firmato il contratto

Lean nel bicchiere con la Sprite e con il ghiaccio

Ho detto a mio fratello: “Lo sai che possiamo farlo”

Abbiamo fatto molto peggio

Non siamo morti, ora dobbiamo raccontarlo

Non sei ancora morto, non ti ho ancora sparato





Più hai, meno cose restano

Non tornano come soldi in prestito, oh

Scusa, ho il cuore nella nebbia, il ferro sulla tempia

Se non vado fuori

E non ho più freddo

Mai neve fresca, muoio da leggenda

A testa in giù, affondo, ahi

Nella nebbia, muoio da leggenda

Ogni mese un nuovo Moncler

Giubbotto in pelliccia di infame

Cambio colore come banconote

Tanto quello che fai ritorna

Ah, voglio l’anima in bust down

Ho firmato in tre un contratto, FSK, eh

Ogni mese un nuovo Moncler

Giubbotto in pelliccia di infame

Cambio colore come banconote

Tanto quello che fai ritorna

(Gang, gang, gang, gang, gang, gang)

Nuovi cash, nuovi euro, nuovi chain (Chain)

Non mi fanno più dormire da quando sono una star

Nuovo flex, nuova car, nuovo Rollie

Il giorno che mi shottano morirà la trap (Pow, pow, pow)

Verso lean nella cup, la mia cup è dirty

Tremila, tre Amiri, il tuo Dio non lo sento

Ah, cocaina nelle calze (Socks)

MILF nella suite (MILF), ollare the gang, gang, gang





Più hai, meno cose restano

Non tornano come soldi in prestito, oh

Scusa, ho il cuore nella nebbia, il ferro sulla tempia

Se non vado fuori

E non ho più freddo

Mai neve fresca, muoio da leggenda

A testa in giù, affondo, ahi

Nella nebbia, muoio da legenda

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Siamo, siamo ragazzi della nebbia