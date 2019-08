Marco Leonardi – Con me: audio e testo della prima canzone

Il giovane youtuber ha rilasciato la sua prima canzone inedita battezzata Con Me, disponibile negli store e nelle piattaforme streaming dal 16 agosto 2019 via CocoBeatz Entertainment. Il testo e l’audio.

Chi è Marco Leonardi?

Nato a Catania l’8 ottobre 2001, Marco ha avuto un’infanzia non facile, dopo l’arresto del padre per associazione mafiosa, soffrendo anche la solitudine, ad eccezione dei familiari e pochissimi amici. Il web, nella fattispecie YouTube, è stato un po’ la sua salvezza, perché gli ha permesso di crescere e svelare se stesso, oltre che a farlo sentire meno solo e a risolvere i problemi economici di cui era afflitto. Dopo aver aperto un suo canale nel 2013, con lo scopo di realizzare video divertenti, lo chiude quasi subito per poi aprirne un altro 2 anni più tardi, nel quale pubblica una serie di video-parodia dedicati a tematiche femminili, così i follower aumentano e il suo canale diviene virale. Nel 2017 rilascia la sua biografia “Il web mi ha tolto dalla strada” che accoglie i consensi delle sue sempre più numerose fan. Intanto il suo canale Youtube vanta quasi 200.000 iscritti e la sua pagina Instagram quasi 600 mila. Dopo le apparizioni nel piccolo schermo a X Factor e al Maurizio Costanzo Show, nella primavera del 2019 è uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle” dove partecipa in coppia con Mia Gabusi.

Ora prova a sfondare nel mondo della musica e questo suo brano, è stato prodotto da due importanti nomi della scena trap: Coco Beatz e Papi Loco.

Marco Leonardi – Con me testo

Download su: Amazon – iTunes

Baby, vieni sì con me

Mando una foto anche al tuo ex

Vieni e ti porto nel back

Porto anche la tua best friend

Andiamo in hotel, fumiamo sta wave, ma solo io e te

Poi mi sfili i jeans

Girane un’altra poi facciamo il bis.





E penso ancora ai giorni di tutti questi anni

Se ci ripenso in giro ho fatto solo danni

E ora che metto le Nike ai miei piedi

Ero una promessa, proprio non mi credi

E mamma mi ha dato la forza di restare in piedi

Perché mi diceva “Sì Marco tu corri per quello in cui credi”

Yeah yeah.

Non voglio pensieri in testa (no no, no no)

Ogni giorno per me, si, è festa

Mi risveglio il giorno dopo senza ricordare il nome di questa

E non mi interessa, no

Forse sta vodka mi ha dato alla testa

Ci beccheremo alla prossima festa, yeah yeah

Fuggiamo insieme mon amour

Ti porto a ballare baby, sì sopra alla luna

Perché sei tu, tu

Sopra a queste curve faccio skrr skrr

E no, non voglio pensieri, si baby, tu vieni con me, vieni con me

Resta con me, solo con me, yeah yeah.

E non ho mai avuto niente (no no, no no), niente

Da solo in mezzo a sta gente (sta gente)

Fuggiamo insieme mon amour

Noi voleremo insieme fin sopra la luna

Perché sei tu, tu

Sopra queste curve faccio skrr skrr.





Baby, vieni sì con me

Mando una foto anche al tuo ex

Vieni e ti porto nel back

Porto anche la tua best friend

Andiamo in hotel, fumiamo sta wave, ma solo io e te

Poi mi sfili i jeans

Girane un’altra poi facciamo il bis (facciamo il bis).

E baby vieni sì con me (eh-eh, eh)

E vieni e ti porto nel back (eh-eh, eh)

Soli (Soli) con yeah e co-co.





Ascolta su: