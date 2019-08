Rosalia – “Yo x Ti, Tu x Mi” feat. Ozuna: audio, video, testo e traduzione della nuova canzone

Disponibile dal 15 agosto 2019, Yo x Ti, Tu x Mi è un singolo che segna la prima collaborazione tra la spagnola Rosalía e il cantante portoricano Ozuna: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video diretto da CLIQUA che accompagna il nuovo brano, prodotto da Rosalia, dal canadese Frank Dukes e dallo spagnolo Pablo Díaz-Reixa Díaz, in arte El Guincho.

Quest’ultimo ha anche scritto la canzone insieme agli interpreti, che in questo loro primo duetto cantano l’amore, la passione e complicità reciproca, che li porta ad avere il desiderio di stare sempre insieme, al punto di voler essere ammanettati, in modo tale da non potersi mai staccare.

Il brano in questione, che a parer mio è niente male, è il quarto rilasciato nel 2019, dopo il secondo album in studio El Mal Querer, pubblicato il 2 novembre 2018, primeggiando negli Stati Uniti e in Spagna.

Yo x Ti Tu x Mi testo e traduzione — Rosalia • Ozuna

[Estribillo: ROSALÍA, Ozuna, El Guincho]

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Woh, oh, oh; pongan lo’ grillete’)

Mami

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me, hmm-hmm, hmm-hmm

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me (Woh, oh, oh; metti le manette)

Bella

[Verso 1: ROSALÍA]

Colgando del cuello los juguete’ (Del cuello los juguete’)

Rodeá’ de flores y billete’ (De flores y billete’)

‘Tamos Worldwide a machete (Sí, sí)

Y mira, “bang-bang” si con nosotro’ te entrometes (Pa-pa-pa), eh

No quieres que lo aprete (Yeah)

Me da igual si tu amor me compromete (Nah; me da igual)

Contigo apuesto to’ al número siete (Siete, siete)

Si me caigo, que tú me sujetes (Eh, please)

Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grillete’ (Los grillete’)

Giocattoli appesi al collo

Circondato da fiori e banconote

Siamo comunque in tutto il mondo

E guarda “bang-bang” se ti intrometti con noi

Non vuoi che ti spari

Non mi importa se il tuo amore è un rischio per me

Con te scommetto tutto sul numero sette

Se dovessi cadere, mi reggi tu (Eh, per favore)

Io per te, tu per me, che mi mettano le manette (Le manette)

[Pre-Estribillo: ROSALÍA, Ozuna, Ambos]

Somos dos cantantes como los de antes

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora’ solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

Somos dos cantantes como los de antes

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora’ solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

Siamo due cantanti come quelli di una volta

Rispetto i bigliettoni ed i diamanti

Mi si ferma il cuore solo guardandoti

Perché io canto per te in modo che tu canti per me

Siamo due cantanti come quelli di una volta

Rispetto i bigliettoni ed i diamanti

Mi si ferma il cuore solo guardandoti

Perché io canto per te in modo che tu canti per me





[Estribillo: ROSALÍA & El Guincho]

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Pongan lo’ grillete’)

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me, hmm-hmm, hmm-hmm

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me (metti le manette)

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me, hmm-hmm, hmm-hmm

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me (metti le manette)

[Verso 2: Ozuna]

(Woh-oh, oh-oh)

Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? (Woh, oh, oh)

Eres única, mamacita Rosalía (Rosalía)

Tiene’ el poder que mi mente desvía (Desvía)

Yo por ti por ahí me tiraría

Tienes lo que otra no tenía (Woh, oh)

Muy diferente a lo que de ti me decían (Woh, oh)

Choqué con tu química, qué suerte la mía (Woh, oh)

Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos, ma’i, brillarían

Y es que, ¿quién lo diría

Que hasta en la esquina este sazón sonaría?

Choqué con tu química, qué suerte la mía

Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos, ma’i, brillarían, yeah

E io per te, tu per me, chi l’avrebbe detto?

Tu sei unica, bellissima Rosalía (Rosalía)

Hai il potere di dirottare la mia mente

Io per te mi butterei laggiù

Hai quello che le altre non avevano

Che è molto diverso da quello che mi dicevano di te

Sono finito contro la tua chimica, che fortuna la mia

Quello che ho lo spenderei per te perché i tuoi occhi brillerebbero

E chi l’avrebbe detto

che questa canzone avrebbe suonato in tutto il mondo?

Sono finito contro la tua chimica, che fortuna la mia

Sono finito contro la tua chimica, che fortuna la mia

[Pre-Estribillo: ROSALÍA, Ozuna, Ambos]

Somos dos cantantes como los de ante’

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora’ solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

Somos dos cantantes como los de ante’

El respeto en boletos y diamante’

Se me para el cora’ solo con mirarte

Porque a ti te canto pa’ que tú me cantes

Siamo due cantanti come quelli di una volta

Rispetto i bigliettoni ed i diamanti

Mi si ferma il cuore solo guardandoti

Perché io canto per te in modo che tu canti per me

Siamo due cantanti come quelli di una volta

Rispetto i bigliettoni ed i diamanti

Mi si ferma il cuore solo guardandoti

Perché io canto per te in modo che tu canti per me

[Estribillo: ROSALÍA & El Guincho]

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

Yo por ti, tú por mí (Pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

(Que me pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, hmm-hmm, hmm-hmm

(Que me pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí

(Que me pongan lo’ grillete’)

Yo por ti, tú por mí





Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me, hmm-hmm, hmm-hmm

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me (metti le manette)

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me, hmm-hmm, hmm-hmm

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

Io per te, tu per me (metti le manette)

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

(Che mi mettano le manette)

Io per te, tu per me, hmm-hmm, hmm-hmm

(Che mi mettano le manette)

Io per te, tu per me, io per te, tu per me

(Che mi mettano le manette)

Io per te, tu per me

[Outro: ROSALÍA]

La Rosalía

Mira, ¿quién lo diría (¿Qué?), que hasta en la esquina esta canção sonaría?

Ozuna

¿Quién lo diría que hasta en la esquina esta canção sonaría por ti?

¿Quién lo diría que hasta en la esquina esta canção sonaría? (Hmm)

¿Quién lo diría? (Hmm)

La Rosalia

Guarda, chi avrebbe mai detto che questa canzone venisse suonata in ogni angolo?

Ozuna

Chi l’avrebbe detto che questa canzone venisse suonata in tutto il mondo per te?

Chi avrebbe mai detto che questa canzone venisse suonata in ogni angolo?

Chi l’avrebbe detto?





Ascolta su: