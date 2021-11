Mika: chi è il fidanzato del cantante? Lui è un bellissimo regista

Un cantante pieno di colori, sia nella voce che nel modo di essere. Mika ha sempre catturato l’attenzione con la sua incredibile voce ma anche con la sua personalità piena di sfumature.

Oltre che un’artista nel campo musicale, Mika è saputo distinguersi nel mondo dello spettacolo anche per le sue doti da ‘talent scout’. Lo abbiamo visto, infatti, nelle vesti di giudice in diversi programmi e non solo italiani. Oggi abbiamo la fortuna di poterlo avere come giudice a X-Factor, con Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli.

Mika, chi è il suo compagno? Ecco chi è Andreas Dermanis

Non ama molto parlare della sua vita privata Mika. L’artista è sempre stato riservato, soprattutto sui suoi affetti. Ha più volte parlato del rapporto con la madre, ma non tutti sanno che nella sua vita c’è da tempo anche un compagno.

Lui si chiama Andreas Dermanis, regista, produttore documentaristico greco famoso nel nostro paese proprio per la sua vicinanza al noto artista.

Andreas ha 32 anni e ha un carattere chiuso, schivo. Ha collaborato con grandi emittenti TV, come MTV, BBC, SKY arte e channel 4.

Grazie alla sua bravura ha potuto cimentarsi anche nella creazione di video musicali lavorando con artisti di grande talento e fama internazionale, come Bastille, Emeli Sandè, Foster The people e Panic at the Disco e Bon Jovi.

I due non si vedono spessissimo per via del lavoro che impone ad entrambi lunghi viaggi all’estero.

Una lunga storia d’amore

I due stanno insieme da quasi 15 anni, cosa nota solo a pochissimi vista la loro riservatezza. Su i due circolano in rete pochissime foto. Pare si siano conosciuti nel 2007 durante un programma televisivo.

Il cantante libanese, naturalizzato inglese, ha confessato che la sua casa (che condivide con Andreas) è piena di libri e arte. Il suo compagno spesso, per via della sua notorietà, si ritrova circondata da estranei cosa che non gli piace per niente essendo lui molto attento alla privacy.



I due, insieme, si sono resi protagonisti però di una bella iniziativa: un concerto benefico virtuale su Youtube intitolato I Love Beirut. Il ricavato è stato interamente devoluto a Save the children in Libano e alla croce rossa. Sui social Andreas c’è ma il suo profilo è riservato a pochissimi eletti.