Amici, caos in studio: la Celentano contro Garrison: “Con l’età non sei migliorato”

Un volto, quello di Garrison, che il pubblico di Amici non dimenticherà mai. Ha fatto la storia di Amici e quando ritorna – di tanto in tanto- non può che ricevere affetto dalla padrona di casa e dal suo amato pubblico.

Insieme ad Alessandra Celentano, infatti, Garrison è stato uno dei coreografi a far parte del noto talent sin dalla sua prima edizione quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Rivederlo in studio, in queste ultime puntate, ha fatto sì che si risvegliasse sia in studio che a casa un senso di nostalgia.

Garrison preso di mira dalla Celentano

Ciò che non cambia mai ad Amici, quando c’è Garrison, è il rapporto con la maestra Alessandra Celentano. Da una parte c’è un ballerino e coreografo che potremmo definire Mister sensibilità (tante volte all’interno del reality lo abbiamo visto commuoversi per i suoi allievi) dall’altra abbiamo una delle professoresse più temute all’interno della scuola che mette in difficoltà anche i ragazzi più talentuosi.

Quando i due sono nello stesso studio è molto facile che finiscano per litigare o quantomeno punzecchiarsi.

Anche la loro visione della danza è sempre stata diversa. Il coreografo americano ha sempre messo davanti alla tecnica e al bel corpo, la sensualità e la sensibilità. Alessandra, invece, ha sempre puntato alla perfezione delle linee e dei fisico, come richiede il suo stile, quello classico.

La Celentano punzecchia il coreografo

Durante l’ultima puntata andata in onda, il coreografo si è ritrovato a fare da giudice e a scegliere chi far vincere nella sfida tra Serena e Alessia. Ad avere la meglio, nonostante le doti fisiche di Alessia, è stata Serena.

La Celentano non trovando particolarmente brava Serena come ballerina non poteva che lanciare una frecciatina al collega sottolineando come con l’età non fosse affatto migliorato.

Il coreografo aveva dimenticato com’è la Celentano quando si impunta verso una o più ballerine. La Maestra nonostante il giudizio del coreografo che l’ha ritenuta esplosiva, non ha cambiato idea e sicuramente proverà a mettere di nuovo i bastoni tra le ruote alla allieva di Raimondo criticata anche per il suo aspetto fisico troppo rotondetto per chi vuole fare della danza il proprio mestiere secondo la Cele.