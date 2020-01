Michele Merlo – Vorrei Proteggerti Dal Mondo: audio e testo della canzone

Vorrei Proteggerti Dal Mondo è la settima traccia racchiusa nell’album Cuori Stupidi di Michele Merlo, uscito venerdì 24 gennaio 2020, a poco più di due anni dall’ultima fatica discografica Cinemaboy.

Il testo e l’audio della bella canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Simone Cremonini, Leonardo Cristoni e Antonio Maiello, mentre la produzione è opera di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Michele Merlo – Vorrei Proteggerti Dal Mondo Testo

Download su: Amazon – iTunes

Te lo ricordi come se fosse ieri

il giorno in cui tu ti sei persa dentro

ed hai pensato a come fare a ritrovare la strada

come fare a rimanere in piedi

te lo ricordi come si fa a volare

basta a non pensare a quello che fa male

a volte non ci riesci, vorresti scomparire

e poi diventare piccola e scappare al mare

dove ci sono le onde più alte del mondo

e poi lasciarti affondare

per poi risalire.

Vorrei proteggerti dal mondo perché il mondo non è giusto

perché sei sola e non capisci cosa è vero e cosa è falso

vorrei proteggerti da tutto, tu stella contro l’universo

provare a prendere la vita anche se non ci trovi un senso

anche se non ci trovi un senso.





Te le ricordi le cose che hai passato

e tutta quella gente che non ti ha mai capito

che chi sorride sempre comunque può star male

perché ci sono cose da dimenticare

per ogni lacrima amara che ha bagnato il sorriso

per il panico in petto che ha cambiato il tuo viso

per gli amici che hai perso e che non hai più trovato

per ogni amore sbagliato

per tutto quello che hai dentro che si è spento in silenzio

per le notti buttate a trovare un senso

un senso a tutta la vita o solamente a un minuto.

Vorrei proteggerti dal mondo perchè il mondo non è giusto

perché sei sola e non capisci cosa è vero e cosa è falso

vorrei proteggerti da tutto, tu stella contro l’universo

provare a prendere la vita anche se non ci trovi un senso.

E’ solo quando chiudi gli occhi

che vedi bene ciò che hai dentro

perché ha volte è dentro a un pugno

che si nasconde l’universo

in fondo sai che forse è vero

quello che ci siamo detti

che la vita è più leggera

se alla vita non ci pensi.





Vorrei proteggerti dal mondo perché il mondo non è giusto

perché sei sola e non capisci cosa è vero e cosa è falso

vorrei proteggerti da tutto, tu stella contro l’universo

provare a prendere la vita anche se non ci trovi un senso

anche se non ci trovi un senso.





Ascolta su: