Michele Merlo – Aquiloni: audio e testo della nuova canzone

Rilasciato il 20 settembre 2019 via Polydor Records, Aquiloni è un singolo di Michele Merlo, ex allievo alla sedicesima edizione di Amici, conosciuto anche come Mike Bird e Cinemaboy: leggi il testo e ascolta la nuova emozionante canzone, scritta con la collaborazione di Leonardo Cristoni & Davide Simonetta e composta da Federico Nardelli & Giordano Colombo.

Si tratta di una poesia che fa venire i brividi, tramite la quale Michele parla della paura di perdere e la grande voglia di inseguire i suoi sogni e non mollare, perché dopo una brutta caduta bisogna sempre rialzarsi e quando tutto inizierà ad andare per il meglio e quindi sembrerà di volare come “aquiloni”, pensando ai tempi bui, si farà semplicemente una bella risata.

Michele Merlo – Aquiloni testo

Download su: Amazon – iTunes

Ma guarda te sta vita

Un giorno mi ha abbracciato

E poi dopo è sparita

Ha detto stai tranquillo

A te ci pensa il tempo

E io sto qui da anni

Ormai neanche ci penso.

Quando passavo le giornate

Chiuso in una stanza

E mi dicevo “vedrai che passa”

Con il panico alla gola

Battevo i pugni a terra

Ma sognavo di volare

Volare tra le stelle

E tuffarmi dentro il mare.





Perché domani andrà meglio

Me lo dicevi sempre

Me lo dicevi sempre.

Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

Che se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene seguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

Che volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere.

E mi son detto fai qualcosa

Non sei fatto per mollare

Questa paura di cadere

È solo voglia di volare

Vinceremo sta battaglia

E ce la faremo insieme

Lasceremo la paura

E torneremo a stare bene

Saremo quelli un po’ persi

Quelli col panico dentro

Quelli che nei cassetti tengono ancora un bel sogno

Perché sognare è un dovere

In un mondo che è perso

E non importa se per sognare ti senti diverso

Saremo noi a ridere anche con i tagli sulla pelle

Saremo soli e felici sotto un cielo pieno di stelle

E aspetteremo domani e sarà tutto cambiato

Poi domani rideremo, di quello che abbiamo passato.





Se ci va male resteremo soli

E sarà tutto quanto da rifare

E se ci pensi siamo solo nomi

Piccole rondini nel temporale

Se ci va bene seguiremo i sogni

E lo faremo per dimenticare

Che volavamo come gli aquiloni

Ma questa vita ci ha fatto cadere

Se ci va male resteremo soli

Se ci va male resteremo soli

Se ci va male resteremo soli.





Ascolta su: